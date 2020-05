Kada su, konačno, prestali sa radom državni neprijatelji broj jedan, takozvani „smederevci“, a Korona gotovo zaustavila saobraćaj i izduvne gasove, Pljevljaci su pomislili, da je došlo i njihovih pet minuta. Da će i njima, majske zore ove godine, konačno donijeti malo čistog vazduha, cvrkut po koje ptice i koji dašak vjetra bez PM čestica. I dok se priroda probudila i oporavila širom svijeta, zbog smanjene aktivnosti ljudi za vrijeme pandemije, kod nas je i ovoga puta, sve obrnuto i naopačke. To što su u ovoj državi mnoge stvari postavljene naglavačke, više nikoga i ne čudi, a po najmanje nas u Pljevljima. I tako, dok su Milutin i Kenan, mjerama sada već „popularnog“ NKT-a zaključali Crnu Goru, privilegovani i moćni su, bez ikakvih problema, nastavili izgradnju i „ugradnju“. Ovih dana, po najjačem vjetru, zasipajući centar grada najgušćim oblacima prašine i ko zna čega još, neometano su tekli radovi na deponiji Maljevac. Moćnim firmama, kojima je jedan od vlasnika i Prvi sin, mnogo se izgleda žuri, posao ne smije da trpi. Pedeset četiri miliona evra „narodnih para“ su tu, na dohvat ruke i koga briga što duva vjetra i što pljevaljsku djecu svrbe oči, a stariji jedva dišu, iako nemaju Koronu. Možda je rješenje za nas, da svaki građanin, zaduži po jedan respirator, da nam se nađe. Zemlja čuda, prva (i jedina) ekološka država u svijetu, nema posebno ministarstvo ekologije ili zaštite životne sredine, a od prošle godine ni ministra. U najmlađoj članici NATO pakta i svestranom lideru „Zapadnog“ Balkana, ministar održivog razvoja (kao da postoji neodrživi pa još razvoj), Pavle Radulović, je krajem prošle godine podnio, ostavku. Ovaj, mora se priznati, odgovoran potez i odnos prema korupciji endemskih razmjera, na žalost, ostao je usamljen primjer. Da liječi oboljelo državno tkivo, od ove opake bolesti koja ga „jede iznutra“, preuzeo je niko drugi, do lično Predsjednik Vlade. Onaj isti, koji je Pljevljacima 17. oktobra prošle godine, donio 100 miliona evra.

I kako sada, da se gospodin Marković, pored brojnih obaveza u zemlji i inostranstvu, od spašavanja čempresa do spašavanja države od „hibridnih prijetnji“, bavi tamo nekakvim Maljevcom. I nekakvim Pljevljima. Neka se mještani okolnih sela, a i cijelog grada, strpe, samo do utorka, poručila je i glavna ekološka inspektorka. Da je u interesu svih, da se ovaj dugogodišnji problem riješi, znali smo mi i sami. I čekali smo, trideset i osam godina čekamo, da počne da nam se rešava. A onda, odjednom bude toliko hitno, da se radovi ne mogu zaustaviti ni na nekoliko vjetrovitih dana. Ne mogu ili ne smiju, to je posebno pitanje. No, otrovima i prašini sa Maljevca, bar prema rječima nadležnih, konačno je odzvonilo. Samo strpljenja Pljevljaci, još malo pa nestalo!

POKRET ZA PLJEVLJA