Američke obavještajne službe su još u novembru mjesecu 2019. godine, upozorile službeni Vašington i Donalda Trampa, o opasnoj zarazi koja prijeti da promjeni način života u državi. Da bi se bilo šta zvanično preduzelo, usledile su nedelje i mjeseci provjera, na svim nivoima. Uzeti su obzir, kako oni kažu: „izvorni podaci slikovne inteligencije, ljudske inteligencije i inteligencije signala“. A zatim je usledila analiza eksperata koji poznaju razna, specifična područja ljudskog djelovanja. Jednostavnije rečeno, u rešavanje problema uključili su se nauka, struka i more autoriteta. Najmoćnija i najbogatija imperija današnjice, i pored svega toga, sama priznaje da je napravila krupne greške u borbi protiv Korona virusa.

Naravno, svako poređenje današnjeg Montenegra sa najvećim i „najstarijim“ bratom iz NATO saveza, bilo bi u najmanju ruku neukusno, da ne kažemo smiješno. Ali, analizirati i sagledati odgovore na krizu, od strane ove države koju mi plaćamo, svakako da ne može da škodi. Šta je odgovor Crne Gore na krizu međunarodnih razmjera ili, bolje rečeno, ko je odgovor?

Da je stvar ozbiljna i da se nešto krupno iza brda valja, moglo se vidjeti kada se na tv ekranima pojavio Milutin Simović. Koordinator mnogih poslova u zemlji i inostranstvu, Šefova uzdanica i ekspert za izborne čarolije (trgovine) na sjeveru Crne Gore i šire. Ne, nije Milutin problem zbog „Milutina“ niti što je magistar ratarstva jer je poljoprivreda časno i humano zanimanje. Ali, Milutin je predsjednik Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (u daljem tekstu NKT). Ljudi, a ne krompira ili ječma! E to može predstavljati „mali problem“. To što je, njegovim imenovanjem, prekršen član 10 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, nećemo ni uzimati u razmatranje.

Da je đavo odnio šalu, u državi koja je lider u svemu i svačemu, jasno se vidjelo i kada je ministar zdravlja, diplomirani ekonomista, obilato „opskrbio“ svoju porodicu najkvalitetnijom zaštitnom opremom, koja je onako uzgred, sve to izreklamirala javno, na društvenim mrežama. Da se ovaj svojevrstan „bal pod maskama“ desio u nekoj od uređenih država, nekom nižerazrednom činovniku ministarstva, ostavku bi morala podnijeti kompletna vlada. Opet, nisu problem ni „sitni nestašluci“ ministrove djece, ali jeste to, što je „naš Kenan“ ministar zdravlja! I što je bolnica u njegovom rodnom gradu

najgora, u najlošijem zdravstvenom sistemu Evrope. Nije onda ni čudo, što Šef nema, ama baš nikakvog povjerenja u Kenana, ali ga trpljeti mora, radi mira u koaliciji.

Dakle, odgovor države Crne Gore na sve izazove i opasnosti od Korona virusa, jesu Milutin i Kenan. E sada, kako bi rekao glavni ideolog DPS-a i šef organizovane kriminalne grupe, gospodin Sveto Marović, trebalo bi, da je sreće, da ovaj drugi bude prvi, a prvi drugi ili, eventualno, treći. Ali, ko se još u ovoj zemlji bavi takvim trivijalnostima, kao što su struka, ustavnost i zakonitost. Važne su sposobnosti, a one su tu, zar ne. Zamislite samo, kakva je bravuroznost potrebna, da u avion utovarite 19 tona medicinskog materijala, a on u Podgoricu sleti sa 17! Nije mnogo ni „kaliralo“, rekli bi pljevaljski stočari. A šta mu to tačno dođe, sa stručne strane, odlično zna ministar poljoprivrede i šef NKT za zarazne bolesti. Ljudi, a ne paradajza i rotkvica.

Država je formirala tijelo koje donosi ozbiljne mjere, čije kršenje podliježe najstrožijim krivičnim sankcijama prema svim prekršiocima, a odluku o tome nigdje niko nije vidio. Nije objavljena u Službenom listu niti na zvaničnom sajtu vlade, iako se kao njene pravne posledice, ovih dana dešavavaju brojna kršenja ljudskih prava i hapse građani uzduž i poprijeko. Vanredno stanje nikada nije zvanično proglašeno, a NKT je postalo svemoćno i svi ga moraju slušati. Opšte je poznato pravilo tridesetogodišnjeg crnogorskog režima – kada iskrsne ozbiljan, nerješiv problem, otvara se Pandorina kutija i pušta sjeme razdora da klija do mile volje. Tako su Milutin i Kenan, krajnje bezobzirno, objavili imena, prezimena i adrese svih ljudi, čak i djece, u izolaciji. Trebalo je valjda, da počne sveopšti, međusobni lov i borba „izolovanih i neizolovanih“ građana. Na ovo grubo kršenje ljudskih prava i nepočinstvo Vlade, reagovale su i relevantne međunarodne instance. Međutim, domaće tužilaštvo, sudstvo, Ustavni sud, Milutin i Kenan, ćute i prave se mrtvi. Ovo je Montenegro, ovdje se ne odgovara ni za šta. Ako si vlast.

Kada su Kenan i Milutin postali „vrhovna vlast“ preko noći, prve mjere ili prioriteti svemoćnog tijela kojim rukovode bile su: prvo – pod hitno, iskoristiti zabranu litija SPC i po principu „sad ili nikad“, konsolidovati ozbiljno uzdrmani rejting Gospodara i DPS-a, drugo – ni po koju cijenu ne prihvatati pomoć Srbije i Rusije, makar to bio i lijek protiv Korone, treće – hitno tražiti 14.891 sapun od bratskog NATO pakta, četvrto – ako zafali respiratora da se uzmu iz Pljevalja, peto – šta god da bude, Rudnik i Termoelektrana moraju raditi! I tako redom. Što se tiče nas u Pljevljima, mi se jedino nadamo i vjerujemo u pomoć Svevišnjega, uglavnom ostajemo u kućama, a ne „doma“ i jasno nam je, čak i da nam ne kažu Milutin i Kenan, da su zdravlje i život svetinje.

A MI NE DAMO SVETINJE!

POKRET ZA PLJEVLJA