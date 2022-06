Ima puno narodnih poslovica koje vjerodostojno oslikavaju aktuelnu crnogorsku vlast i njeno somnabulno ponašanje. Pa ipak, čini se da stara mudrost koja glasi : „Hrani sirotu, za svoju sramotu“ je najtačnija dijagnoza patoloških promjena u identitetu oficijelne Crne Gore. Tri vijeka je Crna Gora opstajala, kao ostrvo slobode u velikom otomanskom carstvu, zahvaljujući pomoći carske Rusije. Još pamti crnogorski kamen da se Crna Gora prvi put, koliko toliko, oslobodila gladi kad je Sv. Petar Cetinjski donio sjeme krompira iz Rusije. Nema katuna na sjeveru Crne Gore u kome još uvijek ne živi legenda o tome da je Sandžački odred, pod komandom serdara Janka Vukotića, pobjedio Švabu na Mojkovcu 1916.g zahvaljujući ruskim puškama, koje je narod prozvao „moskovke“.

Konačno, pitanje je, da li bi bilo crnogorske nezavisnosti 2006.godine da nije bilo podrške i iz Rusije? A onda se desila srbofobija, za koju smo vjerovali da je počišćena sa političke scene u Crnoj Gori, pobjedom na parlamentarnim izborima 30.avgusta 2020.godine. Bilo je to i stvarno penzionisanje rodonačelnika te politike u Crnoj Gori Ranka Krivokapića. Vjerovali smo da je to i najava skorog političkog kraja Mila Đukanovića. Međutim, zahvajuljući političkom sebičluku pojedinih srpskih lidera u Crnoj Gori i političkom neiskustvu Zdravka Krivokapića dobili smo Ranja u novoj fazi bolesti –rusofobiji.

Malo mu je bilo što je manjinska Vlada Crne Gore zatvorila vazdušni prostor za avion ministra „majke“ Rusije g. Lavrova. Umjesto da se zabrine što Finski selektor nakon pobjede nad fudbalskom reprezentacijom Crne Gore, na konferenciji za štampu tri puta pominje Makedoniju ni krivu ni dužnu. Konačno, umjesto da odgovara pred pravosuđem Crne Gore i objasni kako je smućkao penziju od 2000 evra, on je koristeći „trule daske“ koje je svojevremeno otkrio, uskočio u fotelju ministra vanjskih poslova. Još je umislio da iz te pozicije ima pravo da se sprda sa ministrom Lavrovim, pa veli: „ Lavrov je mogao do Beograda vozom“.

Vjerovatno se naš Ranja prisjetio svojih studentskih putovanja vozom iz Niša po farmerice u Trst. A voz je bio zgodan da se sakrije švercovana roba, pa i da se vlasnik skloni u VeCe dok prođe kontrola. Ne shvata da se sprda sam sa sobom i Crnom Gorom, taman kao onda kad je položio vijenac u Mauzoleju na Lovćenu i napisao „Njegošu od Ranka“. Svaki zdravorazumski čovjek će se zapitati kako su mogući ovakvi kopernikanski zaokreti u politici zvanične Crne Gore. Moguće je, jer Crna Gora ima manjinsku i vanjsku Vladu. Manjinsku zbog toga što nije izraz većinske narodne volje, a vanjsku jer su je birali, postavili i ustoličili pojedini međunarodni centri.

Vlast koja je na referendumu 2006.godine odlučila da neće brat za brata prihvatila je tuđina za gospodara. I sve je to rađeno iz ljubavi prema Crnoj Gori pod čuvenim sloganom : „ Nema stresa, ni bijesa kad je puna kesa“ . Još ako imate podršku DPS-a, eto vam zemaljskog raja. I dok je Milo Đukanović sve to radio iz koristoljublja radi opstanka na vlasti, počev od onog nalaganja badnjaka pred Cetinjskim manastirom, koje je više ličilo na vašarsko bacanje kamena sa ramena, do fanarskog prisluživanja svijeće, koje je podsjetilo na čobansko potpaljivanje vatre, Ranko Krivokapić je bio i ostao izvorni negrošovinista. A za one koji pitaju zašto se Milo nije krstio u Fanaru evo odgovora. Bože zdravlja i njemu i nama krstiće se on u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, kad dune Ustoka. Tako će ispisati beskrajni nečastivi crni kru. Nažalost u njemu je i Crna Gora.