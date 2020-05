Pokret za Pljevlja: OD SEKULE DRLJEVIĆA DO TOMPSONA

Definitivno je jasno, da je Crna Gora, makar za srpski narod, sve manje mjesto za življenje, a sve više za pričanje. Poslednji izveštaj američke organizacije Fridom haus , konačno je konstatovao da je ovdje na vlasti „ hibridni režim u kojem je vlast zasnovana na autoritarizmu“.Kao takva „ može istovremeno da sprovodi političku represiju i raspisuje izbore“. Da ne bi ostalo na ocjenama nevladine organizacije navedene ocjene je potvrdila američka ambasadorka u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke. Srpski narod je dodatno diskriminisan, jer se mjere socijalne distance, zbog epidemije korona virusa, selektivno primjenjuju. Posebno se to odnosi na Srpsku pravoslavnu crkvu, mitropolita Amfilohija, vladike, sveštenstvo i vjerujući narod. Opijelo je zabranjeno, a dženaza slobodna. U Pljevljima je uhapšen Velimir Čabarkapa, zbog toga što je na svom Fejsbuk profilu parodirao stihofe aktuelne crnogorske himne, dovodeći ih u vezu sa kokainom, čiji šverc predstavlja značajan izvor prihoda za tajni državni budžet. Dokaz za to je i poslednja akcija nemačke policije, koja je na crnogorskom državnom brodu zaplijenila pola tone kokaina. Pravdanje premijera Markovića činjenicom da je brod izdat stranoj kompaniji ostalo je u sjenci smjene kompletne posade broda Budva, koja je vraćena u Crnu Goru i smještena u karantin. Ako je jedan čovjek švercovao kokain, kako je saopšteno, zašto se povlači kompletna posada i koje će sve mjere „ dezinfekcije“ biti primijenjene na njima u karantinu Vučje. Da li je veće vrijeđanje himne njeno dovođenje u vezu sa kokainom, ili to što je u dobrom dijelu njen autor, ratni zločinac i ustaški doglavnik Sekula Drljević. Njegova glavna zasluga i doprinos u obradi narodne pjesme koja je pjevana još pre 100 godina, jeste što je iz nje izbacio stih: „ JEDINA SI ZA SLOBODU, TI OSTALA SRPSKOM RODU “. A „ svijetla majska zora“ je 12.maj 1941.godine, dan kada je Sekula Drljević došao iz Pavelićeve Nezavisne države Hrvatske u Crnu Goru. Trebalo mu je 2 mjeseca da 12. jula iste godine organizuje Petrovdanski sabor na Cetinju, na kome je proglašena Nezavisna država Crna Gora, pod protektoratom fašističke Italije. Zato nije čudo što su sa Petrovdanskog sabora upućeni pozdravni telegrami Hitleru i Musoliniju. Nema sumnje da se Sekula Drljević preračunao kad je povjerovao da će njegov dolazak u Crnu Goru 12.maja 1941.godine, na dan Svetog Vasilija Ostroškog, biti berićetan i za njega i za Crnu Goru. Istorija svedoči kako je završio Sekula i njegova ideja fašističke i antisrpske Crne Gore. Nažalost, današnji crnogorski vlastodršci siluju istoriju, pokušavajući da na tragu Sekule Drljevića pozicioniraju nekakvu novu Crnu Goru, u kojoj neće biti mjesta za srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu.

I dok je Evropa slavila 9. maj Dan pobjede nad fašizmom, u jutarnjem programu RTCG zaorila se pjesma Marka Perkovića Tompsona, hrvatskog pjevača , koji i dalje slavi ustaški pokret i Pavelića. Malo im je i to bilo, pa su u posle ponoćnim časovima reprizirali jutarnji program i nastup ustaškog pjevača Tompsona. Još veće razočarenje, predstavlja izvinjenje voditeljke jutarnjeg programa Marije Razić, u kome priznaje da je Tompsonov nastup mogao da uvrijedi „ jedan broj“ građana Crne Gore. Očigledno je mislila na Srpski narod u Crnoj Gori. Za moderne, režimske „antifašiste“ Tompsonov nastup očigledno nije uvreda. Dokaz za to je činjenica da nije reagovala ni jedna od režimskih udruga: DPS, SD, BS, SDP,HGI, albanske stranke, SUBNOR i UBNOR. Ali radi se o zaludnom poslu. I danas u ovakvoj Crnoj Gori svaki drugi čovjek, na pomen Svetog Vasilija Ostroškog, ustane, skida kapu i kaže „Slava mu i milost“. Naprotiv, čak ni najžešći DPS –ovci, na pomen Mila Đukanovića, neće ustati, skinuti kapu i reći „Slava mu i milost“. Zato Đukanoviću bači po´so, NE NA OSTROG. NE DAMO SVETINJE!

Pljevlja, POKRET ZA PLJEVLJA