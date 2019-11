Pokret za Pljevlja: Otvoreno pismo g-dinu Milanu Lekiću

Vašim dopisom broj: 08/19 od 04.11.2019.godine (Vaš broj) i broj : 93/19 od 04.11.2019.godine (naš broj) ističete ,,nepobitnu činjenicu da je stanje u pljevaljskom zdravstvu katastrofalno“ , a o čemu smo se mi iz Kluba odbornika Pokreta za Pljevlja sa Vama, navodno, ,,u neposrednim razgovorima složili“. Konstatacija da smo se mi iz Kluba odbornika Pokreta za Pljevlja ,,u neposrednim razgovorima složili“ sa inicijativom Vašeg kluba odbornika je neistinita, odnosno netačna, jer gospodine Lekiću mi sa Vama nismo imali, već odavno, nikakve razgovore, ni na pomenutu temu, ni na bilo koju drugu. Istina je da smo od Vas svojevremeno dobili pisanu inicijativu, kao i ovu drugu, ali ni do danas nam niste dostavili zaključke koje ste ,,predložili“, a o kojima bi se mi, valjda, trebali izjasniti. No, ni to Vam ne smeta da zaključite da mi ne želimo podržati inicijativu o kojoj je riječ. U toj tvrdnji i niste daleko od istine. Kažete da se naše ponašanje i odnos po pitanju inicijative može ,,negativno odraziti na opoziciono jedinstvo i zajedničko djelovanje“, E, pa dobro jutro umišljeni i preambiciozni lideru pljevaljske opozicije, nesuđeni Predsjedniče opštine i izgubljeni pratioče Gorana Danilovića. Apeluješ na opoziciono jedinstvo, a prethodno si bezbroj puta govorio najružnije stvari o opoziciji sa kojom sada tražiš jedinstvo i potpise za besmisleno definisanu inicijativu. Zar ti treba, Mijo Lekiću, potpis opozicionara koga je ta politička gromada nazvala lažnim oozicionarom. Pristajem i to da budem, ali samo da politički ne ličim na tebe. Da je između nas bilo išta politički slično ne bi se mi ni razdvajali. Zapamti i to i nauči da ti nijedna opoziciona stranka koja drži do sebe neće biti na mobi u pokušaju realizacije tvojih nezrelih inicijativa, jer jedinstvo opozicije podrazumjeva zajedničko učešće u preciziranju svake inicijative, a posebno zaključaka koji je prate.

To što sam odgovarajući na Vaš predmetni dopis pristao na svoje poniženje i poniženje kluba kojem pripadam, razlog je Vaše Saopštenje koje ste objavili kao reakciju na politički korektan odgovor Kluba odbornika Demokratske Crne Gore dat po Vašoj inicijativi, jer ste i tamo vidjeli moju sjenku. Sa tobom gospodine Lekiću ja odavno ne želim raspravljati o zakonu, jer je moje znanje dosadno, a tvoje neznanje je mnogo zanimljivije. Znaj da su čitaocima naših saopštenja, već odavno, dosadili ružni i pametni, ali i lijepi i glupi. Gdje ćemo biti smješteni nas dvojica pitaj pametnijeg od sebe, ako ga je takvog rodila majka.

POKRET ZA PLJEVLJA

Pljevlja, 06.11.2019. godine