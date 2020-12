Političke deformacije uspostavljene u sistemu prohujale vlasti, neminovno su i neizbježno iza sebe morale da ostave korupcionaške temelje. Svjesni smo da novoj vlasti neće biti lako da u kratkom roku demontira izgrađeni sistem društvenih (ne)vrijednosti koji je uspostavljen trodecenijskim (straho)vladanjem. Poznato je da je lični status, standard, napredovanje u karijeri svakog zaposlenog i svakog građanina zavisio ne od znanja, truda i rezultata rada, već isključivo od ličnih DPS hijerarhijskih položaja koji su sa sobom donosili najveću ličnu dobit i garantovali visok stepen nekažnjivosti i mali rizik od odgovornosti za korupcijsko ponašanje.

Strah od ličnih gubitaka, sa kojima će morati biti suočeni povlašćeni pojedinci bivšeg režima, u ovom praznom hodu između stare i nove vlasti, začuđujuće su i dalje motivisani da donose odluke koje idu u njihovu korist, a na štetu svih drugih građana kao poreskih obveznika, odnosno lica koja se nalaze na nižim nivoima. Iz tih svojih tekovina, ili bolje reći plijena, do zadnjeg časa hoće da izvuku što više ličnog ćara ili nepripadajuće koristi za svoje bližnje. Jagme se i dalje u novim zapošljavanjima, postavljenjima na nove-stare funkcije i mandate, uzimanju otpremnina (često i po drugi put), otimanju ,,poklonjenih“ stambenih kredita, čineći pri tom i druga nepočinstva. Sve to rade bez moralnih kočnica, bezobzirno i osiono, sa surovom snagom koje imaju na pretek. Svjedoci smo da su ti ljudi, u značajnom dijelu, bez kulture i morala, vladali našim javnim i političkim životom. To su često radili kao zakržljali poluintelektualci sa pretjerano visokim mišljenjem o sebi. Ukoliko nova vlast uspije iskorijeniti ovaj kriminal u potpunosti, rizikovaće da nam državu ostave bez nacionalnog obilježja. Njihovo bogaćenje manifestovano kao uspjeh, biće zanimanje bestidnih u našoj prošlosti.

Ilustracije radi, pojačanju bestida odlazećih kadrova doprinio je i bivši Ministar zdravlja, Dr Kenan Hrapović. To je učinio i odmah nakon izgubljenih parlamentarnih izbora na način što je na brzinu, a i nezakonito imenovao 24 direktora u zdravstvenim ustanovama. U isto vrijeme je selektivno, neke ustanove ,,darivao“ neophodnim i namjenskim sredstvima kako bi mogle da finansijski opstanu u ovom zlom-korona vremenu. Odabranim ljekarima je poimenično, ali preko ustanove namjenio i doznačio novac za rješavanje stambenog pitanja, što je u najmanju ruku ludo nezakonito, a za ovo vrijeme drsko i osiono. To je samo nastavak prakse po kojoj je ministar, poslanik, sudija, tužilac…, u službi DPS vlasti dobijao stan (drugi, treći ili peti) po 80% nižoj cijeni od tržišne, a uz to i kredit za čiju otplatu treba izdvojiti svega tridesetak eura, a najviše do 100 eura mjesečno. Na taj način su funkcioneri čašćeni, za deceniju, 13,6 miliona eura.

Saznajemo da je Rudnik uglja AD Pljevlja u sistemu skrivanja prave namjere usmjerio određeni iznos novca, pljevaljskoj bolnici, za pomoć u radu zdravstvenih radnika koji bezgranično istrajavaju u liječenju i borbi za život svakog pacijenta. No, sve su prilike da se taj novac neće iskoristiti za te više i opšte ciljeve, jer je ,,zalutali“ stomatolog na funkciji direktora Opšte bolnice u Pljevljima riješio da taj novac preusmjeri sa prave namjene i doda novcu koji je već poimenično jednom ljekaru dao ,,odlutali“ Ministar zdravlja Dr Kenan Hrapović.

Nesporimo potrebu i obavezu društva da ljekarima, po listi prioriteta, treba riješiti stambeno pitanje, ali se pitamo, da li je izabrani put u zakašnjelom trenutku odlazećeg ministra uz kršenje zakona i zloupotrebu službenog položaja još jedno moralno propadanje pojedinaca bivšeg režima. Na taj način je još jednom stvoreno veliko, opšte i opraavdano nezadovoljstvo kod drugih politički neprepoznatljivih ljekara. Očigledno je i opštepoznato da je odlazeći režim vladao na podjelama, pa je potpuno logično da i u konkretnom slučaju istrajava na istim, dijeleći i svađajući ljekare, čija bi nam sloga, više nego ikada do sada, bila najpotrebnija.

POKRET ZA PLJEVLJA

24.12.2020.