Davno je rečeno da je uzaludan posao gluvom šaptati, a ćoravom namigivati. Mi našem predsjedniku opštine, koji nije ni ćorav ni gluv, nismo ni šaptali ni namigivali, nego smo ga javno zamolili da se ne žali na presudu Osnovnog suda u Pljevljima, kojom je kažnjen sa tričavih 1.000 evra zbog prijetnji i vrijeđanja partijskog druga. Učinili smo to iz razloga da ne puca još veća bruka, a mediji u Crnoj Gori i regionu, nakon što je Viši sud u Bijelom Polju potvrdio prvostepenu presudu, ponovo citiraju Đačićeve riječi upućene partijskom saborcu: „Đe si bagro, ubiću te ko zeca“, kao i prijetnju „glavu ću ti otkinuti“.

Tako se još jednom potvrdila njegova osionost, koja ne trpi čak ni dobronamjerne savjete. Baš njega briga što će u istoriju ovoga grada ući kao predsjednik „glavosjeković“. No to mu ne smeta da se i dalje bavi šminkanjem glavne ulice u susret MOSI igrama. Šta ga briga što se rekonstrukcija dijela ulice Kralja Petra prvog radi bez projekta i bez rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, kao i PTT instalacija. Predsjedniče kuda će proći toplovod od buduće podstanice „Dva jelena“ do kotlarnice u Skerlićevoj ulici u okviru projekta toplifikacije koji ste najavili kao vaš najveći projekat u 2017. godini. Ili ste se već pomirili da nećete biti predsjednik nakon lokalnih izbora u proljeće 2018. godine. Taman kao što je ruski knez Potemkin u istoriji zapamćen po Potemkinovim selima koja je pravio pred posjetu carice Katarine, tako i naš predsjednik šminka Lolinu ulicu u susret MOSI igrama.

Kao otežavajuća okolnost u radu Organizacionog odbora za pripremu MOSI, pojavila se statutarna zabrana da se na otvaranju igara intonira crnogorska himna, zašta se predsjednik Đačić zdušno zalagao. Čovjek jednostavno razmišlja, „kakve su to igre ako se na njihovom otvaranju ne čuje crnogorska himna“. A to što javni servis – televizija Crne Gore i sve dnevne novine više posvete prostora i vremena Katunskim igrama, nego najvećoj smotri amaterskog sporta na Balkanu, spada u tužnu priču o sudbini sjevera Crne Gore.

A o toj sudbini govori i činjenica da je prije nekoliko dana održana takmičarska manifestacija „Prva kosa Crne Gore“ na kojoj je ponovo pobijedio Slaviša Pupović, zašta je nagrađen sa mizernih 200 evra. Je li moguće da manifestacija koja se zove „Prva kosa Crne Gore“, na kojoj učestvuju najbolji kosci iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore i koja njeguje vjekovnu tradiciju u košenju trave, ima nagradu za prvo mjesto od 200 evra. Šta radi ministarstvo poljoprivrede, šta radi resorni sekretarijat u lokalnoj upravi, šta radi Predsjednik opštine koji daje desetine hiljada evra da slavi državne praznike uz čuvene muzičke bendove na Trgu 13. jul.

Je li moguće da je za četiri koncerta na Trgu 13. jula u okviru MOSI igara planirano 72.000 hiljade evra, a da je na međunarodnoj smotri „Prva kosa Crne Gore“ nagrada za prvo mjesto samo 200 evra. Toliko domaći tajkuni stavljaju na harmoniku sviračima na svadbama ili vašarima. Na kraju nudimo Predsjedniku opštine jedan predlog za razmišljanje. Možda bi bilo racionalno smanjiti troškove za muzičke hepeninge povodom održavanja MOSI igara i predstojećeg dana državnosti 13.jula i tim novcem pokriti dug sportskog centra „ADA“ za utrošenu struju. Istovremeno pozvati Ministra sporta, koji će, vjerujemo prisustvovati svečanom otvaranju igara, da obiđe sportski centar „Ada“ i priključi ga na struju. Bio bi to mali korak za ministra, ali veliki za pljevaljske sportiste i pljevaljsku kulturu.

U Pljevljima, 28.06.2017.god POKRET ZA PLJEVLJA