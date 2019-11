„Prije sam ti dao pet, a sad pet hiljada, prebroj pare“. Ovo je u najkraćem logo savremenog Montenegra. Lozinka bez koje nema uspjeha u burazerskom biznisu. Migo Stijepović je davno prebrojao pare, a u Tužilaštvu još broje. Nije ih lako ni prebrojati jer su umazane čokoladom. Za razliku od Šekspirovog junaka koji misli da je „ nešto trulo u državi Danskoj“ 90% građana Crne Gore zna da je mnogo toga trulo u Montenegru. Ni istinitije lozinke, ni žalosnije slike države, navodno lidera u evroatlantskim integracijama.

Međutim, mi Pljevljaci brinemo druge brige. Ovo su dani, kraj oktobra i početak novembra, kad se Pljevlja polako pretvaraju u gasnu komoru. Dokaz za to su i podaci o izuzetno visokim satnim koncetracijama sumpor-dioksida, koje su nekoliko puta prelazile preko 500 mikrograma po kubnom metru, što predstavlja prag obaveštavanja građana i nadležnih institucija. Ali oglašavanja nadležnih i obaveštavanja građana nije bilo. Tako se još jednom pokazalo da se sa građanima Pljevalja eksperimentiše na živo, što je zabranjeno čak i u nauci, jer se tamo eksperimenti ne rade na ljudima nego na kunićima.

No, ako ćemo pošteno Pljevlja više i ne liče na grad. Ako se popenjemo na bilo koje brdo oko grada i pogledamo u dolinu, videćemo klasično rudarsko naselje sa ogromnim kraterima, koji dolaze skoro do centra bivšeg grada. Izgleda da su inžinjeri Rudnika uglja bježali sa časova kad se na fakultetu predavala rekultivacija iskorišćenih rudarskih jama. Umjesto da jalovinu ( laporac) vraćaju u iskorišćene kratere oni su vozili na brdo iznad grada.

Ali nije problem samo u fizičko –hemijskom trovanju žitelja ovog grada, nego još više u mentalnom maltretiranju. Prvo su nas 10 godina ubjeđivali kako će Blok II Termoelektrane Pljevlja riješiti ekološke probleme Pljevalja. Čak je i, u to vrijeme predsjednik Vlade Crne Gore, Milo Đukanović uoči poslednjih izbora položio kamen temeljac Bloka II . A, onda je nakon nekoliko godina uslijedio udar na sivu moždanu masu svakog mislećeg građanina ovog grada, kada je aktuelni predsjednik Vlade Duško Marković saopštio da se od Bloka II odustaje da ne bi, njegovom izgradnjom došlo do dodatnog pogoršanja životne sredine u Pljevljima. Razumije se nije se zakleo u majku nego u Evropsku uniju. Onaj isti Duško Marković koji je priznao da je njegova Vlada priznala takozvano Kosovo, uprkos činjenici da to ne podržava 85 % građana Crne Gore. A ovih dana je ustvrdio kako može za 24 sata srušiti crkvu Sv. Trojice na Rumiji i krstionicu na Miholjskoj Prevlaci. Junački nema šta, to nije mogao ni Omer paša Latas.

Pet godina nas je prethodni predsjednik Opštine ubjeđivao da su glavni zagađivači u Pljevljima individualna ložišta i gradska kotlarnica u Skerlićevoj ulici, pa je zbog toga krenuo u proceduru izgradnje toplane na Radosavcu. Kad je potrošeno stotinak hiljada evra za izradu projekta, novi predsjednik Opštine i Vlada su odustali od izgradnje toplane. Nema potrebe za njom, jer će toplifikacija biti završena za tri godine, kako obeća gospodin Igor Golubović. A to što je još kao menadžer obećavao toplifikaciju za tri godine, a od tada prošlo skoro 10 godina nikom ništa. Kolariću paniću,pletemo se samiću.

Zato bi ozbiljno trebalo razmisliti da se Pljevlja kao grad presele u Podgoricu ili na primorje, pa kad se iskopa sav ugalj, čija su najbolja ležišta ispod samog grada, za 50 godina, nakon rekultivacije Pljevaljskog polja ponuditi iseljenima, ko želi da se vrati. Razumije se svaki stanovnik bi dobio otpremninu od Rudnika uglja i Termoelektrane, pa kad se i mi Pljevljaci oparimo i prebrojimo pare, da krenemo u biznis po primorju ravnom.

Pljevlja,

POKRET ZA PLJEVLJA

4.11.2019.