Pokret za Pljevlja: „Prodaja akcija Rudnika uglja znači samo bogaćenje porodice Đukanović“

Poštovani građani,

u sjenci tragikomičnog Katnićevog „državnog udara“ i otimanja dijela doživotnih naknada za majke sa troje djece ostao je po strani naum Aca Đukanovića i omiljenog partnera njegove porodice italijanske firme A2A o prodaji većinskog paketa akcija Rudnika uglja Elektroprivredi CG, čiji je većinski vlasnik država, za iznos od preko 17 miliona evra. Ono što izaziva posebnu zebnju i „bode oči“ je da sve dosadašnje promjene vlasničke strukture u privrednim društvima koja posluju na području naše opštine (Rudnik uglja, Vektra Jakić …) nisu imale za rezultat otvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje standarda zaposlenih i povećanje prihoda lokalne uprave. Naprotiv, uvijek su dovodili do drastičnog smanjenja broja zaposlenih, smanjenja njihovih zarada, te do gomilanja poreskih i drugih dugova. Za to vrijeme marionetski partijski DPS menadzment, bez ikakve odgovornosti, stavljajući lične ispred opštih ciljeva i primajući ogromne naknade i otpremnine za svoj (ne)rad, aminovao je sve pogubne postupke državne vlasti. To je dovelo do toga da se najveća privredna društva u našoj opštini Rudnik Uglja i Vektra Jakic nalaze na samom vrhu poreskih dužnika na crnoj listi Poreske uprave a da od Termoelektrane, koja posluje u sastavu Elektroprivrede, lokalna uprava i gradjani Pljevalja gotovo da nemaju nikakve koristi. Zbog svega toga najava izvlačenja „mukotrpno stečenog novca“ i „bježanje“ Aca Đukanovića iz Rudnika uglja ne miriše i ne sluti na dobro. Postoji opravdan bojazan da će jedini rezultat i ove transakcije biti samo bogaćenje porodice Đukanović i to na račun našeg narodnog novca. Takođe, očigledno je da Rudniku uglja sa marionetskim partijskim DPS direktorima ne mogu doći ljepši dani i da je za dobrobit našeg grada i države Crne Gore potrebna smjena aktuelne nesposobne vlasti oličene u Demokratskoj partiji socijalista i to kako u Rudniku uglja tako i na državnom i lokalnom nivou. Pokret za Pljevlja će se i dalje zalagati za uspostavljane vlasti zasnovane na kvalitetu, gdje će prednost imati stručni i sposobni ljudi nad onima čija je osnovna vrijednost partijska knjižica. Samo uspostavljanje takvog sistema može donijeti bolju budućnost na ovom području i opstanak velikih privrednih društava u Pljevljima.

Pokret za Pljevlja