Pokret za Pljevlja: Urazumite se, vlastodršci!

Povodom saopštenja Kluba odbornika DPS-SD-BS datog povodom poslednje sjednice SO Pljevlja osjećam potrebu da vam odgovorim na silne neistine koje izrekoste. Pritom ste zaboravili ili previdjeli činjenicu da su naši sugrađani imali priliku da u direktnom prenosu sjednice vide i čuju pravu istinu i pravog krivca koji je svojom neviđenom drskošću, političkim i ljudskim bezobrazlukom izazavao pojačane tenzije u određenom trenutku. Od gospodina Igora Golubovića, koji je na žalost i Predsjednik opštine, to osiono i drsko ponašanje se moglo i očekivati, jer je to odavno i konstantno bio njegov manir u ulozi prvog čovjeka opštine, a ranije i odbornika.

Za one građane, koji, eventualno, nisu gledali prenos pomenute sjednice napomenuću da mi je gospodin Golubović, dok sam imao riječ i govorio o svim nepočinstvima režima Mila Đukanovića (nabrajao sam samo neke od njih, uz osvrt na progon svega što je srpsko istakao sam i poslednji udar i napad na srpske svetinje sa njihovom imovinom),u ulozi prvog čovjeka opštine neprekidno dobacivao i ometao me dok govorim,, a onda više puta uporno izgovarao riječi ,,ućuti bitango jedna“. Tom prilikom sam zamolio Predsjednika skupštine da ga opomene i zaustavi, no kako to on nije smio da učini onda sam se ja potrudio da gospodinu Goluboviću odgovorim na način koji je bio primjeren njegovom ponašanju i zasluzi. To da sam ,,uvredama“ udario ,,na lični integritet“ i može biti, ali gospodo gdje je bio moj lični integritet koji je on prethodno na drzak i osion način pokušao poniziti, omalovažiti, dovesti u pitanje i pogaziti. Ukoliko smatrate da na svoj integritet ima pravo samo ON onda se silno varate. O simbolima: zastavi i grbu države koju gospodin Golubović naziva svojom, pa neka mu tako i bude, govorio sam na način kojim sam ilustrovao (pokazujući i fotografije) nemar i neodgovornost u nepoštovanju tih simbola, upravo sa vaše strane. No, da budem jasan taj vaš odnos prema nezreloj državi mi i ne smeta jer kada znamo kako je kupovinom glasova, pritiscima, obećanjima, prijetnjama i ucjenama stvarana ona i ne može biti bolja nego što jeste. Na žalost, njeno osnovno obilježje i simbol od stvaranja pa dodanas, jeste kriminal svake vrste. Oko takve države kakvom ste je vi učinili neću se sa vama otimati. U istoriji države i prava nijedna zajednica sa pomenutim obeležjima nikada se nije mogla i nije nazivala demokratskom. Ponašanje gospodina Golubovića, kao Predsjednika opštine potvrđuje tu moju konstataciju.

Vaše insinuacije da sam fizički napao gospodina Golubovića pripadaju prepoznatljivim podmetačinama na koje smo već navikli i oguglali. Udar na državu (,,državni udar“) i ,,udar na Predsjednika“ za vas je jedno te isto, po onom poznatom sistemu ,,država to sam ja“.

Kažete da sam ,,time ugrozio bezbjednost svih prisutnih u skupštinskoj sali“. Kako i čime gospodo? Ako sam to učinio izgovorenom istinom koju ne volite čuti i sa kojom se ne želite suočiti, to i mogu da razumijem , ali se zbog toga ne osjećam krivim.

Ustvrdiste da Crna Gora počiva na principu demokratske i građanske države. Pitam vas gospodo gdje su vam Srbi u tim principima? Ističete socijalnu pravdu, a kako se gospodo to zove kada ljudi iz vlasti i oni oko vlasti imaju milione eura, hotele, motele, morsku obalu, banke, fabrike, solitere, hidrocentrale (ali kažu da su ,,male“), vjetrenjače, jahte…dok veliki broj građana ne može da preživi jer nema novca ni za hljeb. Doduše, sve je više narodnih kuhinja koje otvaraju te iste srpske svetinje koje progonite, pa bi možda i to htjeli da uzmete narodu. Poštovanje ljudskih prava i sloboda, uz multikultaralnost i vladavinu prava najbolje je osjetio, osjeća i trpi obezvlašćeni srpski narod kome su u najvećem dijelu vas pripadali i vaši preci. Na žalost, vašom politikom se ,,odričete“ i njih i njihovih grobova i tako vašoj djeci ostavljate teret gorkog ukusa za sve ovo što radite.

Urazumite se vlastodršci, jer je razum gospodar i vladar svega. Ne zaboravite da je vladati nad sobom najveća vlast. Sjetite se, bar ponekad, da ste i vi samo smrtnici. Zbog svega istaknutog nećemo vam dozvoliti da ,, spalite hramove Srpske pravoslavne crkve i sva goveda tamo“ na način kako je to zamislila vaša savjetnica ambasadora Crne Gore u Turskoj Mirna Nikčević.

