Ovo je priča o trovanju velike količine riba u Vezišnici i Ćehotini, 5.jula 2019.godine, nakon ispuštanja otpadnih voda sa deponije Maljevac. Tog jutra osvanula su prostirala uginulih najplemenitijih vrsta riba u Vezišnici i Ćehotini: pastrmke, lipljena i mladice. Nije to bilo nikakvo iznenađenje za građane Pljevalja, jer su znali da se decenijama ispuštaju otpadne vode sa deponije Maljevac u Vezišnicu.Rađeno je to noću, znalo se čak i koji to čovjek radi, ali mu ovoga puta nećemo pominjati ime, jer je u međuvremenu preminuo. Radio je to noću, otvarao ventil kad smrkne, a zatvarao pred zoru. I to sve bez pisanenaredbe, kako ne bi ostao trag iza zločina.Razumije se na sve optužbe ekoloških organizacija i opozicionih partija predstavnici TE „Pljevlja“ i EPCG su se kleli u reforme, demokratiju, Evropu, pa čak i Mila, da to nije tačno. Valjda u šoku zbog tako masovnog pomora ribe, nekoliko dana nakon incidenta, iz EPCG su priznali da je njihova komisija utvrdila, da je do trovanja došlo nakonšto je smenski inženjer u Termoelektrani R.D. bez dozvole nadređenih i poštovanja procedure, ovlastio rukovaoca ventilom da isti otvori i ispusti otpadne vode u Vezišnicu. Čak je bivši direktor TE Vladimir Šestović izjavio, da su bili primorani da to urade, kako bi spriječili prelivanje zemljane brane i njeno eventualno pucanje, što bi imalo nesagledive posledice. Tvrdio je da je to jedino tehnološko rešenje. Čak se Odbor direktora EPCG izvinio građanima Pljevalja zbog ekološkog akcidenta na vodotoku Vezišnice i Ćehotine. Da bi dokazali „duboko žaljenje“ uplatili su Sportsko ribolovnom klubu „ Lipljen“ , koji gazduje pljevaljskim vodama, 341.000 evra, po osnovu štete, za obnovu ribljeg fonda. Za izazivanje pomenutog pomora ribe u Vezišnici i Ćehotini optuženi su bivši direktor TE Vladimir Šestović, vođa smjene Ratomir Debeljević, rukovodilac sektora za operativnu kontrolu i planiranje Dragan Babić, i stručno lice za zaštitu životne sredine Slavko Vukašinović. Za divno čudo i pored saopštenih činjenica koje je utvrdila komisija EPCG, izvinjenja građanima Pljevalja i značajne uplate SRK „Lipljen“ svi okrivljeni od početka suđenja su negirali krivicu. Izgleda da su znali da će se u odsudnom trenutku pojaviti vila ravijojla koja će ih na volšeban način spasiti od odgovornosti. I zaista vila se pojavila u obličju vještakinje ( možda je pravilnije rijeći vještice) Snežane Didanović, koja je napravila salto mortale, izjavivši kako više nije sigurna koji su uzroci doveli do pomora ribe. Tako se još jednom pokazalo da su mnogo važniji „somovi“ iz EPCG od plemenitih vrsta ribe u pljevaljskim rijekama. U čitavoj ovoj priči građani Pljevalja su kolateralna šteta u ekološkoj državi Crnoj Gori. Podatak da je TE Pljevlja u protekloj godini proizvela 49 % od ukupno proizvedene električne energije u Crnoj Gori, je tužna činjenica, ako se zna da su Pljevljaci za uzvrat dobili najzagađeniju životnu sredinu u regionu, kako vazduha, tako vode i zemljišta. Bivšoj vlasti je i to malo bilo nego nam se u lice sprdaju pred ukupnom crnogorskom javnošću, ovakvim ponašanjem tužilačkog i pravosudnog sistema. Najmanje je tu kriva vještakinja ili vještica Didanović, vrhovni krivac za postojeću „grdnu mješavinu“, koja će se teško završiti bez grdila, je glavni vještak(c) Milo Đukanović, koji je privatizovao Crnu Goru. A onda kada je izgubio izbore 30.avgusta 2020.godine odlučio je, radi odbrane sopstvene kože i slobode, da upregne sve institucije sistema. Razumije se i privatne imperije.

POKRET ZA PLJEVLJA

22.01.2021.g