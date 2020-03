Policija procesuirala 60 lica koja su kršila privremene mjere

Od ukupno sankcionisanih 60 lica, zbog nepridržavanja propisa odnosno otvaranje ugostiteljskih objekata i njohovog rada sankcionasno je 38 lica, osam zbog kršenja rešenja o samoizolaciji dok je 14 lica procesuirano po drugim osnovima – u pitanju su lica koja su u putnički motornim vozilima prevozila više odraslih osoba, lica koji su organizovali veće skupove kao i lica koja nijesu držala socijalnu distancu, navodi se u saopštenju Uprave policije CG, odnosno izjavi Aleksanda Boškovića, načelnika odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta u Sektoru kriminalističke policije povodom procesuiranja do jutros 60 lica koja su kršila privremene mjere. Bošković je rekao da je Uprava policije u okviru potražne službe formirala jedan poseban kanal koji omogućava lakše postupanje policijskih službenika, a u taj kanal su unešeni svi podaci o licima kojima je određena mjera samoizolacije.

Bošković je kazao da shodno odlukama Vlade Crne Gore i Nacionalno koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti Uprava policije svakodnevno preduzima mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju sprečavanja širenja korona virus u Crnoj Gori.

-Za sva ova nedozvoljena ponašanja predviđen je član 287 u Krivičnom zakoniku Crne Gore, odnosno krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Za ovo djelo propisana je kazna zatvora od jedne do osam godina. Takođe, član 302 Krivičnog zakonika predviđa da ukoliko je usljed izvršenja ovog krvičnog djelo nastupila teška tjelesna povreda nekog lica, odnosno zdravlje teško narušeno, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. Ukoliko je usljed ovog ponašanja proizvedena teža posljedica, odnosno ukoliko je nastupila smrt jednog ili više lica počinioci će se sankcionisati kaznom zatvora u trajanju od dvije do 12 godina, rekao je Bošković ističući da je Uprava policije maksimalno pojačala aktivnosti na terenu u cilju sprječavanja širenja korona virusa u Crnoj Gori, te su u tom smislu svi kapacitet, operativni i uniformisani, stavljeni na raspolaganje u cilju sprječavanja širenja zarazne bolesti.

Bošković je poručio da i u narednom periodu nastavljaju aktivnosti i u saradnji sa tužilačkom organizacijom maksimalno ćemo se truditi da sva lica budu sankcionisana zbog nepoštovanja privremenih mjera.