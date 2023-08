Politika zanemarila samohrane roditelje – već četiri mjeseca bez isplata iz Alimentacionog fonda

U Udruženju “Roditelji” kažu da ih roditelji svakodnevno pitaju kada će moći da koriste zakonsko pravo i da ukažu u kakvim su problemima.

Iako su nadležni još početkom aprila kazali da nema mjesta panici i da Alimentacioni fond uskoro nastavlja sa isplatama, roditelji mjesecima ne primaju novac, niti znaju kada bi mogli da ostvare zakonsko pravo.

U Udruženju “Roditelji” tvrde da im se građani svakodnevno javljaju kako bi saznali da li ima nešto novo u vezi s primjenom zakona, ali i da im ukažu u kakvim su problemima. Predsjednica Udruženja Kristina Mihailović kazala je da će ovih dana i zvanično tražiti da se izmjene zakona hitno uvrste u proceduru, kao i da očekuju da će do toga doći na prvoj narednoj sjednici Skupštine.

Dok čekaju da poslanici sjednu u klupe i ponovo izglasaju izmjene zakona, na desetine roditelja ne prima alimentacije iz fonda ni po osnovu “starog” Zakona o privremenom izdržavanju djece, koji je formalno još na snazi. Preko 200 roditelja, koji su predali zahtjeve centrima za socijalni rad, nijesu dobili ni rješenje kojim im se pravo priznaje.

Isplate iz Alimentacionog fonda, koji je osnovan 1. novembra prošle godine, obustavljene su krajem marta, a iz Ministarstva finansija kazali su da ih neće biti sve do najavljenih izmjena Zakona o privremenom izdržavanju djece. To je učinjeno nakon što je Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa osporavao isplate alimentacije koje su se odnosile na retroaktivno priznavanje prava.

Načelnik Alimentacionog fonda Milovan Vujović roditeljima je početkom aprila poručio da nema mjesta panici zbog privremene obustave isplata privremenog izdržavanja djece, jer će one biti uredno nastavljene čim budu usvojene izmjene Zakona, “što se očekuje već ovih dana”.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja ne vodi evidenciju, odnosno nema podatak koliko djece su korisnici alimentacije, ali ni koliko roditelja ne ispunjava tu obavezu. Prema podacima nevladinog sektora, između 60 i 70 odsto roditelja ne plaća alimentaciju, a nedavanje izdržavanja u Crnoj Gori predstavlja krivično djelo

Poslanici su zakon usvojili u aprilu, ali tadašnji predsjednik Milo Đukanović nije potpisao ukaz, jer je Skupštinu raspustio u martu.

Novi predsjednik Jakov Milatović obavijestio je Skupštinu u junu da ne može da potpiše ranije usvojene zakone, među kojima je i novi Zakon o privremenom izdržavanju, jer njegov prethodnik nije to učinio u roku koji je predviđen Ustavom.

Poslanici će zato ponovo usvajati izmijenjeni zakon.

U Udruženju “Roditelji” smatraju da su političke zavrzlame i prepucavanja dovele do toga da ionako diskriminisana kategorija stanovništva postane dodatno diskriminisana, jer ne može da ostvari pravo koje joj je država omogućila.

“Šta se desilo? Zakon je počeo da se primjenjuje, uz bezbroj problema, onda su rješavali ‘poteškoće u hodu’ i poslije par mjeseci shvatili da će da mijenjaju zakon, pa su donijeli odluku, iako nije jasno kako se to bilo čijom odlukom može odlučiti da se zakon ne primjenjuje, koji je i dalje na snazi. Pripremljene su izmjene, poslate parlamentu, usvojene, ali ih tadašnji predsjednik odbija potpisati zbog političkog nadgornjavanja. Dobijamo novog predsjednika i kada ga pitamo hoće li potpisati izmjene Zakona, objašnjava da ne može, jer su za to istekli svi rokovi, pa se moraju vratiti parlamentu na ponovno odlučivanje. A to je… niko ne zna kada. Zbog svega toga se sve ovo može prokomentarisati samo kao nečuveno”, ocijenila je Mihailović.

U izvještaju o radu Alimentacionog fonda za prošli mjesec navodi se da je razlog obustave isplate neprecizno određenje člana 8 stav 1 Zakona o privremenom izdržavanju djece, što je uticalo na to da centri za socijalni rad priznaju pravo za period prije primjene zakona, odnosno retroaktivno.

“Upravo zbog retroaktivnog priznavanja prava, Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa je tužbama od februara osporavao isplate pred Upravnim sudom”, navodi se u izvještaju.

Piše i da će isplate biti nastavljene kada izmjene zakona stupe na snagu, da će sva rješenja biti poništena i donesena nova, ali i da će se pravo priznavati od dana podnošenja centrima za socijalni rad.

Prema zakonu, pravo na privremeno izdržavanje imaju djeca na teritoriji Crne Gore, a uslov za to je da dužnik izdržavanja, odnosno roditelj koji ne plaća alimentaciju, prema sudskoj presudi, dva mjeseca neprekidno u cjelosti, djelimično ne ispunjava tu obavezu ili to čini neredovno. Pod djelimičnim ispunjavanjem obaveze smatra se da dužnik izdržavanja plaća manji iznos od onog koji je određen presudom ili sudskim poravnanjem.

Zakon propisuje da se pod neredovnim ispunjavanjem obaveze smatra kada obveznik izdržavanja u posljednjih 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, duguje najmanje dvije mjesečne alimentacije. Izmjenama zakona neće moći da se isplaćuje alimentacija za prethodni period, koji će služiti samo kao dokaz za ostvarivanje prava.

Pravo na privremeno izdržavanje, prema Zakonu, traje sve dok dužnik ne počne u potpunosti da izvršava obavezu određenu presudom, a najkasnije do navršene 18. godine života djeteta. Izuzetak su djeca koja, nakon punoljetstva, zbog bolesti, tjelesnih ili duševnih nedostataka nijesu sposobna za rad, nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje ili ih ne mogu ostvariti iz postojeće imovine.

Iz Vlade su ranije najavili da će obezbijediti neophodna sredstva za Alimentacioni fond, koji će se finansirati iz budžeta, sredstava dobijenih prodajom trajno oduzete imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, donacija, uplata privrednih društava po osnovu ugovora o osiguranju, kao i prihoda od igara na sreću…

