Poljoprivreda važna grana samo do usvajanja budžeta

Puna su nam usta razvoja poljoprivrede kao strateške grane, od izbora do izbora samo se priča o turizmu i poljoprivredi. Ali kad dođemo do budžeta, od toga nema ništa, kazao je predstavnik farmera Vlado Lakić

Nezadovoljni novcem opredijeljenim za poljoprivredu u predlogu budžeta za narednu godinu, kao i izostankom konkretnih mjera za poboljšanje položaja poljoprivrednih gazdinstava, predstavnici Udruženja poljoprivrednika Danilovgrada i Crne Gore održaće danas sastanak sa predstavnicima Vlade kako bi pronašli rješenje za postojeću situaciju.

Prema navodima predstavnika Udruženja farmera Danilovgrada Vlada Lakića, budžet je trebalo da bude predviđen na 88 miliona eura, ali je u međuvremenu skresan na 52 miliona.

– Većina ljudi ne zna da od tih sredstava nije sve predviđeno za direktna davanja, već 70 odsto ide na administraciju i druge troškove. Puna su nam usta razvoja poljoprivrede kao strateške grane, od izbora do izbora samo se priča o turizmu i poljoprivredi. Ali kad dođemo do budžeta, od toga nema ništa – poručio je Lakić.

Lakić je istakao i da su, osim resornog ministra Vladimira Jokovića, tražili prisustvo i premijera Dritana Abazovića, ministra finansija Aleksandra Damjanovića i ministra ekonomskog razvoja Gorana Đurovića.

– Budžet je trabalo da bude veći, ministar Joković je čak uvjeravao da će biti 100 miliona, a on je i potpredsjednik Vlade za ekonomski sistem, ne samo ministar poljoprivrede. Budžet nije ni veći, ni razvojni, jer nema nijedne nove mjere sadržane u njemu – naveo je Lakić.

Poljoprivrednici ne mogu biti konkurentni u Otvorenom Balkanu

Dio poljoprivrednika nezadovoljan je i inicijativom Otvoreni Balkan jer smatraju da crnogorski poljoprivrednici ne mogu biti konkurentni na tržištu.

– Možda će građanima značiti ova inicijativa zbog nižih cijena proizvoda, ali bez podrške ministarstva, poljoprivrednici neće moći da budu konkurentni. Zemlje EU izdvajaju 33 odsto BDP-a za poljoprivredu, a mi samo 1,5 odsto, što dovoljno govori koliko nam je bitna poljoprivreda. Vrlo je važno da se farmeri i struka udruže i objasne ljudima šta dobijamo, a šta gubimo od ove inicijative – poručio je Lakić.

Istakao je i da ništa nije ispoštovano po pitanju davanja državnog zemljišta farmerima, a ni agrobudžet za narednu godinu nije veći od ovogodišnjeg.

– Inflacija je kao što vidimo 17 odsto, a i dalje će rasti, prema nekim predviđanjima i do 20 odsto. Makar da je povećan agrobudžet za toliko pa da se farmeri nečemu nadaju. Kada je riječ o strategiji za razvoj poljoprivrede, uvjeravani smo da ćemo dobiti po 80 do 100 eura po pokošenom hektaru, ali ni po tom pitanju nije bilo nekog napretka – kazao je Lakić.

On navodi i da je došlo do drastičnog skoka cijena otkupa mlijeka u regionu i zemljama EU, koje su veće i do 20 ili 30 centi nego u Crnoj Gori.

– Cijene u marketima su približne onima u Evropi, a otkupljivači uzimaju enormne iznose za sebe, dok se ne povećava cijena otkupa farmerima. Farmeri prosto zbog takve situacije ne mogu da se bave svojim poslom, već moraju da se bore za svoja prava – kaže Lakić.

„BUDŽET NIJE NI VEĆI, NI RAZVOJNI, JER NEMA NIJEDNE NOVE MJERE SADRŽANE U NJEMU

Lakić je istakao i da su poljoprivrednici šokirani pokušajem dijela poljoprivrednika da prevare državu za subvencije za žitarice.

– Mjere koje su za to bile predviđene bile su populističke. Trebalo je uvrstiti mjere za gorivo koje smo više puta isticali, da imamo povrat PDV-a, a to nemamo već pet godina. Postoji zakon koji sprečava zloupotrebe i treba da kažnjava, ali očigledno da se zakon nije primjenjivao. Naročito oni koji pokušaju da prevare treba da budu isključeni iz bilo koje vrste subvencija – navodi Lakić.

Agrobudžet za ovu godinu bio je projektovan na 51 milion eura, da bi rebalansom budžeta za 2022. godinu Vlada Crne Gore opredijelila dodatna 4,22 miliona eura.

Kroz izmjene i dopune Zakona o budžetu, dodatna sredstva u ovoj godini namijenjena su za rješavanje putne i vodovodne infrastrukture u iznosu od 700 hiljada eura, za realizaciju mjera iz oblasti ruralnog razvoja 1,2 miliona, i to u dijelu nabavke namjenske mehanizacije i rasnih mliječnih grla.

Ipak, ni ta mjera za uvoz prvobitno planiranih 750 steonih junica nije realizovana u punom kapacitetu zbog nestašice junica širom Evrope, o čemu je „Dan“ ranije pisao.

Za narednu godinu budžetom je za poljoprivredu opredijeljeno 52.393.562,78 eura, od čega za podršu 22.674.505,89 eura, za subencije 12.637.050,20, socijalne transfere seoskom stanovništvu 7.452.800 eura.

Sastanak će biti održan u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa početkom u 10 časova.

