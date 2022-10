Poljoprivrednici četiri godine uzalud čekaju obećanu kuću voća

Uprkos brojnim obećanjima da će ovaj reprezentativni kompleks odavno biti na usluzi poljoprivrednim proizvođačima, dosad je odrađen samo dio grubih građevinskih radova, s tim što se u poslednje dvije i po godine izvođač radova nije pojavljivao na gradilištu.

Izgradnja kuće voća u Andrijevici započeta je aprila 2018. godine s tim što su, prema prvobitnom planu, kompletni radovi na podizanju ovog poslovnog objekta, koji se finansiraju iz državnog kapitalnog budžeta, trebalo je da budu okončani oktobra 2019. godine. O tome svjedoči i tabla koja je postavljena prilikom otvaranja ovog gradilišta, stacioniranog u krugu bivše kasarne Vojske Jugoslavije.

Međutim, i pored brojnih obećanja da će ovaj reprezentativni kompleks odavno biti na usluzi poljoprivrednim proizvođačima, do sada je odrađen samo dio grubih građevinskih radova, s tim što se u poslednje dvije i po godine izvođač radova nije pojavljivao na gradilištu. Sve se to dešava iako je bivši predsjednik opštine Srđan Mašović, iz redova Demokratske pšartije socijalista (DPS-a), prije više od dvije i po godine izjavio da će kuća voća biti ubrzo završena.

Odrađeni su grubi radovi. Očekujemo da izvođači ubrzo nastave radove koji se tiču uređenja i okolnog prostora, što znači da već na jesen možemo očekivati svečano otvaranje ovog reprezentativnog zdanja gsje će se, između ostalog proizvoditi sokovi i džemovi– naglasio je Mašović početkom marta 2020. godine.

Spomenik voćarskoj proizvodnji

Iz Udruženja voćara „Organik“ ističu da je krajnje neprimjereno što se kasni sa izgradnjom kuće voća u Andrijevici, dodajući da je to pravi primjer da se nedovoljno pažnje pridaje razvoju poljoprivrede na sjeveru države.

-Nadležni su nas svih ovih godina ubjeđivali da je kuća voća završena stvar i da je to razvojna i poslovna šansa za sve nas. Najavljivano je da je kuća voća osmišljena da bude centar dešavanja u voćarstvu sa više aspekata: proizvodnog, istraživačkog, edukativnog, i da je predviđeno je da osnovna namjena objekta bude otkup, zamrzavanje i prerada voća. Međutim, umjesto svega toga sada u Andrijevici umjesto završenog objekta imamo svojevrsni betonski spomenik koji je zamijenio najavljivane funkcionalne prerađivačke kapacitete, što je zaista više nego sramota. Na ovaj način se šalje poruka da voćari na ovom prostoru ne računaju na pomoć nadležnih institucija – naglašavaju iz Udruženja voćara „Organik“.

Nastavak radova na izgradnji kuće voća najavljivali su i zvaničnici koji su se našli na važnim pozicijama nakon promjene državne vlasti, ali i njihova priča završavala se samo na obećanjima. I u predizbornim aktivnostima aktuelne vladajuće strukture u Andrijevici kuća voća je isticana kao projekat koji bivša vlast nije uspjela da realizuje.

–Kad preuzmemo vlast uradićemo sve da kuću voća što prije stavimo u odgovarajuću funkciju – poručeno je sa predizbornog skupa kolaicije „Za budućnost Andrijevice“ uoči parlamentarnih i lokalnih izbora održanih 30. avgusta 2020. godine.

Neophodna oprema i upavljačka struktura

Bivši ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović prije godinu dana izjavio da je prije nastavka radova neophodno definisati šta će to da bude proizvod kuće voća.

– Čekamo da se uradi dokumentacija koja će pokazati šta treba da bude proizvod kuće voća, koja je, na bazi toga, potrebna oprema i koje su to količine voća koje treba da se obezbjeđuju za nesmetan rad. Uz uporedne prakse, stručnjaci treba da utvrdi, da li će se proizvoditi sokovi, džemovi, slatko, kašice za bebe ili nešto drugo. Takođe, treba da se ustanovi koji tipovi voća treba da budu u opticaju, da li su to jabuka i kruška, ili možda bobičasto voće kao što je kupina, malina i aronija, s obzirom da je u cijeloj priči važno obezbijediti neophodnu sirovinu – pojasnio je tada Stijović i dodao da se mora definisati i ko će upravljati kućom voća.

Poslije svega iz lokalne uprave navode da nije dobro što se kasni sa realizacijom projekta kuće voća. Oni su, ipak izrazili nadu, da će se u narednom periodi intenzivirati aktivnosti sa ciljem da Andrijevica konačno dobije planirane kapacitete za potrebe i pospješivanje voćarske proizvodnje.

–Tačno je da su rokovi za završetak kuće voća odavno probijeni. Međutim, za to nije kriva lokalna uprava, jer je za realizaciju ovog projekta zadužena Vlada Crne Gore. U startu nije jasno definisano kakva će sve funkcija biti kuće voća i šta će se u njoj sve raditi, tako da je to u dobroj mjeri omelo da se nastave započeti radovi. Tu je potrebno da se preciziraju mnoge stvari i da se rad kuće voća prilagodi tržišnim uslovima i raspoloživim kapacitetima kada je sirovinska baza u pitanju. Nadam se da će se u narednom periodiu doći do nekog valjanog rješenja i da će ovaj objekat biti stavljen u odgovarajuću funkciju – kaže predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić.

U dopisu koji je polovinom prošle godine iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoptivrede upućen Opštini Andrijevica navodi se da su za potrebe realizacije projekta „Razvoj modela upravljanja i pravnog okvira sa petogodišnjim biznis planom za kuću voća u Andrijevice“ krajem 2020. godine angažovali poslovne konsultante sa zadatkom da izradi studiju tržišta, model upravljanja i predloga petogodišnjeg plana poslovanja. Dodato je da je izrada studije u toku i da će resorno ministarsvo u narednom periodu intenzivirati saradnju sa subjektima uključenim u sprovođenje projekta, radi praćenja dalje dinamike njegove realizacije.

