Ponegdje slaba kiša, do 19 stepeni

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u sjevernim predjelima južni

U južnim i centralnim predjelima danas će biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Na sjeveru, prijepodne po kotlinama magla, tokom dana sunčani periodi.

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u sjevernim predjelima južni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 10 do 19 stepeni.

Podgorica: Umjereno do pretežno oblačno, u drugom dijelu dana moguća slaba kiša. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna 18 stepeni.

Izvor-dan.me