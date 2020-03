Poplava ponovo napravila stetu u Sevarima

I ove godine mjestani Sevara, jutros su, dozivjeli stetu koju je izazvalo izlivanje Cehotine iz korita. Razlog nije samo kisa koja pada od juce, 20 litara po kvadratu, vec neprimjereno pustanje brane u Otilovicima, cija je akumulacija bila puna i krajem februara.

Najvise stete pretrpjela je farma Jasmina Ajanovica kome su u pomoc pritekli pripadnici pljevaljske Sluzbe za spasasavanje kako bi evakuisali 150 ovaca i oko 60 jagnjadi. Evakuacija je trajala pet sati.

Jasmin kaze da je ovo najveca steta koju su pretrpjeli do sada i da ce je prijaviti opstinskoj komisiji za procjenu stete od nepogoda. On se zahvaljuje pripadnicima opstinske Sluzbe za spasavanje i Mileti Vranesu iz Zidovica, koji je dao svoje stale za smjestaj ugrozene stoke. Jasmin kaze da su za poplavu odgovoni zaposleni u Termoelektrani Pljevlja koji su imali 5 dana za postepeno ispustanje vode iz jezera Otilo ici a to nisu radili vec je sva voda pustena odjednom. Istice da prosle godine nije bilo poplave jer su uporno zvali zaposlene u Termoelektrani, da ispustaju postepeno vodu, dok im se ove godine niko nije javljao iako su ih pozivali.

Mjestanima Sevara je neshvatljimo da se godinama ponavlja ista situacija i da trpe stetu od poplava a da se nista ne preduzima da se takva situacija izbjegne.

Foto fejsbuk