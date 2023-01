Poplavile saobraćajnice, voda se preliva iz akumulacije Otilovići, građani upozoreni na mogućnost evakuacije

U Pljevljima su obilne padavine proteklih dana stvorile brojne neprilike građanima ove opštine. Rijeke Ćehotina i Vezičnica izlile su se iz korita, a napunilo se i Otilovićko jezero, pa voda preliva preko brane.

Vatrogasci imaju “pune ruke posla”. Spremaju i postavljaju džakove sa pijesmom, a stanovnike pojedinih mjesta upozorili su da se pripreme za evakuaciju.

“Na teritoriji grada, trenutno, imamo izlivanje na tri mjesta gdje voda prelazi kolovoz, tako da smo uz asistenciju policije tu prekinuli saobraćaj za putnička vozila i ukoliko se nastave padavine i trend rasta vodostaja, pogotovo rijeke Ćehotine, voda može da uđe i u objekte”, kazao je komandir Službe zaštite i spašavanja Pljevlja, Goran Čavić.

S obzirom na to da je akumulacija Otilovići, na rijeci Ćehotini, napunjena, voda se, kaže on, nekontrolisano preliva preko brane.

“Služba zaštite i spašavanja iz sata u sat prati situaciju, već smo pripremili određene mjere koje ćemo preduzeti. Na određenim mjestima već se radi polaganje džakova sa pijesmom. U pregovorima smo sa Vojskom Crne Gore da obezbijede ljudstvo ako bude tokom noći trebalo da se se postavljaju džakovi sa pijeskom”, kazao nam je Čavić.

On objašnjava da je brana predviđena za velike padavine i dodaje da je ranije funkcionisalo tako što se određena količina vode primi u jezero i tako se spriječe poplave. Sada je to zbog enormnih padavina bilo nemoguće uraditi, jer se, kako kaže, jezero napunilo i počelo da preliva preko brane.

“To stvara probleme nizovodno, jer se Ćehotina od ogromne količine vode izliva iz korita”, objašnjava Čavić.

Građani da prate situaciju i budu u kontaktu sa nama

U ovom momentu, kako kaže nema domaćinstava koja su poplavila i za sada nema potrebe za evakuisanjem stanovništva iz domova.

“Međutim, sva kritična mjesta odnosno domaćinstva za koja od ranije znamo i imamo evidenciju da može da dođe do promjene, obišli smo i upozorili. Rečeno im je da se spreme da u slučaju pogoršanja situacije mogu biti evakuisani. Savjetovali smo da pripreme ono najneophodnije, da prate situaciju i budu u kontaktu sa nama”, ističe Čavić.

Iz korita se izlila i Vezičnica. Najkritičnije je, kaže Čavić, na ušću te rijeke u Ćehotinu.

“Ona brzo poraste, ali i brzo padne. S obzirom na to da juče nije bilo većih padavina Vezičnica ima tendenciju pada. Pošto se na teritoriji grada uliva u Ćehotinu, one su se spojile, tako da dolazi do rasta vode na ušću Vezičnice u Ćehotinu jer je Ćehotina “pregradila” Vezičnicu. Tako se stvorila neka vrsta brane pa na tom mjestu voda raste, iako u gornjem toku Vezičnica ima tendenciju opadanja”, objašnjava Čavić.

Tu su, kako je kazao Čavić, ugroženi industrijski objekti.

„Sve smo to obišli, ponudili pomoć da se mašine koje imaju izmjeste. Nema ugroženih ljudskih života za teritoriji Opštine Pljevlja, ali ima ugroženih materijalih dobara. U jednom prodajnom salonu namještaja već smo intevenisali, namještaj smo podigli na visočije tačke. Voda još nije bila ušla u objekat, ali znajući situaciju i vođeni iskustvom od ranije, očekujemo da se to može desiti jer je Ćehotina tu porasla oko metar”, kazao je Čavić.

Obilazili su, kaže, tok Vezičnice sve do Odžaka, tamo gdje smatraju da može da bude problema.

“Na teren smo izlazili dva puta tokom prijepodneva, nijesmo uočili da je na potezu od Odžaka do Termoelektrane igdje došlo do izlivanja Vezičnice van toka. Jeste došla do ivice, ali nije se izlila. Imamo na pojedinim mjestima akumulaciju vode od padavina, ali to ne ugrožava objekte i živote”, kazao je Čavić.

U naselju Ševari izlila se Ćehotina, a to je sa svakim jačim nevremenom, objašnjava Čavić, tamo stalna pojava.

“Međutim, osim jednog pomoćnog objekta, nema ugroženih domaćinstava, a polja, koja inače poplave, već su pod vodom i ovoga puta”, zaključio je Čavić.

