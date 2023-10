Popodne naoblačenje, tokom noći kiša

Na sjeveru Crne Gore, jutros je po kotlinama magla, prijepodne pretežno sunčano popodne naoblačenje prvo na zapadu kiša, a do kraja dana i tokom noći i u ostalim predjelima kiša. Duvaće umjeren, a popodne pojačan južni vjetar, tokom noći vjetar u skretanju na sjeverni umjeren do pojačan. Temperatura vazduha od 17 do 25 stepeni. Na jugu, pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu popodne naoblačenje sa kišom, tokom noći i u ostalim predjelima kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Tokom noći očekuje se i pojačan do jak sjeveroistočni vjetar. Temperatura vazduha do 27 stepeni.



More, malo do umjereno talasasto. Vjetar slab do umjeren južnih i zapadnih smjerova, tokom noći u skretanju na sjeveroistočni uz obalu jači udari Bure. Temperatura mora oko 23 stepena.

Narednih dana, na sjeveru, u ponedjeljak ujutru kiša, a u ranim jutarnjim satima u najvišim planinama kratkotrajno moguća je pojava susnježice i snijega, tokom dana promjenljivo do pretežno oblačno, osjetno svježije i uglavnom suvo.

U utorak umjereno povremeno i pretežno oblačno, tokom većeg dijela dana uglavnom suvo samo povremeno i mjestimično sa kišom. Temperatura vazduha u manjem porastu.

Na jugu, u ponedjeljak malo do umjereno oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo, tokom noći utorak na srijedu moguća je prolazna kiša. U jutrnjim satima pojačan sjeveroistočni vjetar, tokom dana samo u jugoistočnim predjelima zadržaće se umjeren do pojačan sjeveroistočni. U srijedu, ujutru na jugoistoku moguća je kratkotrajna kiša, tokom dana promjenljivo oblačno i uglavnom suvo.

EVROPA

U sklopu prostranog i dubokog ciklona sa centrom iznad sjevera Evrope pruža se barička dolina nestabilnosti prema jugu, a sa sjeverozapada preko centralnih dijelova premješta se hladan atmosferski frontalni talas. Ovi sistemi na sjeveru kontinenta usloviće pretežno oblačno vrijeme sa kišom u planinama snijeg i jaki vjetrovi, u centralnim predjelima prema istoku kiša u regionu Alpa snijeg. Popodne na jugozapadu u Portugaliji u pravcu Španije kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Na zapadu Evrope u regionu britanskih ostrva i Francuske dominira anticiklon i stabilno sunčano vrijeme. Temperatura od 9 stepeni u Helsinkiju do 29 u Atini.

BALKAN

Na sjeverozapadu Balkana naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Kišni talas i zahlađenje do kraja dana zahvatiće najveći dio zapad Balkana u pravcu istoka. Istočni i južni predjeli pretežno sunčano i toplo. U Slovniji u pravcu Hrvaske osjetno zahladjenje u najvišim planinama kratkotrajno susnježica i snijeg, jača kiša očekuje se na području Slovenije i Dalmacije gdje su moguće i kraće lokalne vremenske nepogode. Temperatura vazduha do 29 stepeni.

Zanimljivost

Ovih dana neuobičajeno visoke temperature vazduha. Juče (13. oktobar) u Danilovgradu i Kolašinu izmjerene su najviše temperature za 13. oktobar i postavljeni su novi dnevni temperaturni rekordi.

