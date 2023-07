Popodne oblačno i kiša, temperatura do 33 stepena

Na sjeveru Crne Gore, danas će prijepodne biti malo do umjereno oblačno, a od sredine dana jači razvoj oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura malo niža nego juče i kretaće se od 21 do 28 stepeni. Na jugu, pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana jači razvoj oblaka usloviće mjestimičnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom, u kontinentalnim predjelima. Temperatura vazduha biće do 33 stepena.

Prostrana i stacionarna ciklonska aktivnost sa centrom u oblasti između Islanda i Norveške u sklopu koje cirkuliše hladnija vazdušna masa sa sjeverozapada, zahvata veći dio kontinenta, uslovljavajući mjestimičnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, kao i jak južni i zapadni vjetar.

Nešto više padavina se očekuje na sjeverozapadu Njemačke i jugu Skandinavije, a na području Njemačke sa visokim rizikom od obilne kiše i vremenskih nepogoda.

Uglavnom suvo i toplo vrijeme sa dosta sunčanih perioda, na Mediteranu i Pirinejima.

Temperatura vazduha od 17 stepeni u Helsinkiju do 35 u Atini.

Sjutra iznad većeg dijela Balkana, promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično sa kišom pljuskovima i grmljavinom, a lokalno usljed duboke i rapidne konvekcije moguće su i lokalne vremenske nepogode.

Temperatura vazduha u većini mjesta u izmedju 25 i 30 stepeni, a duž morskih obala nešto viša.

Na sjeveru Crne Gore sjutra će prijepodne biti malo do umjereno oblačno, a od sredine dana jači razvoj oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha malo niža nego danas i kretaće se od 21 do 28 stepeni.

Na jugu će biti, pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana jači razvoj oblaka usloviće mjestimičnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom, u kontinentalnim predjelima. Duvaće slab do umjeren, južni i zapadni vjetar. Temperatura vazduha do 33 stepena.

More, mirno do malo talasasto. Vjetar slab do umjeren pretežno sjeverozapadni i zapadni. Temperatura mora do 26 stepeni, prošle godine u ovo doba temperatura mora dostizila i do 28 stepeni.

UV index, vrlo visok, oko 9 UV jedinica.

Crna Gora tri dana – Sjever

U četvrtak i petak na sjeveru slične vremenske prilike, prijepodne više sunčanih perioda, a u drugom dijelu dana jači razvoj oblaka sa uslovima za kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Duvaće slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjeverni vjetar, a temperatura vazduha bez značajne promjene.

Crna Gora tri dana – jug

Tokom četvrtka i petka u južnim predjelima pretežno sunčano, toplo i sparno uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama jači razvoj oblaka sa uslovima za lokalnu kratkotrajnu kišu sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera.

Interesantan podatak: Čistog dana u Baru temperatura je dostigla rekordnih za Bar za današnji dan od 36,4 stepena.

Izvor-rtcg