Popović: Imale smo osjećaj da je ovo naš dan

Francuska je slovila za velikog favorita uoči meča za bronzanu medalju, ali Crna Gora je nakon velike borbe naporavila podvig.

„Lavice“ su pobijedile Francusku sa 27:25 i osvojile su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu.

„Od kako smo se probudile imale smo osjećaj da je ovo naš dan. Sve je krenulo sa mojim rođendanom, gdje su one željele da me časte i da budem u centru pažnje sa pjesmom i sa svim, a na kraju uspjele da me časte sa ovom bronzom“, kazala je selektorka Bojana Popović.

„Lavice“ su odigrale borbeno, a pobjeda je izmakla i u regularnih 60 minuta.

„Ta neka sitnica nas je dovela da gramo dva puta po pet minuta, a bile smo previše umorne i to bez Itane (Grbić) koja je kontrolisala napad u čitavoj utakmici. Pitala sam ko može da igra umjesto Itane i sve su digle ruku. U očima im se vidjelo da ćemo na kraju da slavimo“, izjavila je Popović.

Poručila je da je nemoguće da se izgubi da su igrale još 100 minuta.

„Ovo treba da se slavi, Crna Gora treba da je ponosna. Svih ovih 20-ak dana je nestvarno. To što su disale kao jedno je veći uspjeh nego sama medalja“, kazala je Popović.

Izvor-rtcg portal