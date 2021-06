Popović Samardžić: Sputnjik V se očekuje sljedeće nedjelje, odluka o proslavama mature i polumature do polovine juna

Popović Samardžić je kazala da je odziv mladih na vakcinaciju nizak, te da će, ukoliko se ovaj trend nastavi, biti primorani da uvedu restrikcije i zabrane proslave i okupljanja nevakcinisanim osobama

Najavljen je dolazak 40.000 Sputnjik V vakcina za iduću nedelju, očekujemo ih, ali uvijek treba biti oprezan sa tim najavama, kazala je dr Milena Popović Samardžić načelnica Odjeljenja za imunoprofilaksu, pripremu i kontrolu putnika u međunarodnom saobraćaju u Institutu za javno zdravlje.

Ona je gostujući u “Bojama jutra” na TV “Vijesti” saopštila da je prema podacima dostupno još oko 17.000 doza Sinofarm vakcine, a da su građanima na raspolaganju i AstraZeneka i Fajzer koji nedeljno pristiže.

Popović Samardžić je saopštila da se odluka o održavanju maturskih i polumaturskih večeri očekuje u prvoj polovini juna, a radne grupe razmišljaju o održavanju na otvorenom.

“Još uvijek nisam informisana da imamo zvaničan stav, da je formulisana konačna odluka, ali ono što znam jeste da se u radnim grupama koje razmatraju to pitanje da se razmišlja o tome da se organizuju na otvorenom. To predstavlja manji rizik. A kada smo analizirali praksu drugih zemalja, koje su zabranjivale maturske večeri, došlo je do samoinicijativnog organizovanja mladih ljudi”, kazala je.

Ističe da je najviše u potpunosti vakcinisanih stanovnika na Cetinju, a prate ga Kolašin, Kotor i Mojkovac.

“Na Cetinju makar jednom dozom je vakcinisano skoro 30 odsto stanovništva, slična situacija je u Kolašinu, Kotoru i Mojkovcu. Apelujem na građane primorja da se odazivaju vakcinaciji u što većem broju, jer ovo još uvijek nije dovoljno. Turisti kada dolaze gledaju koliki je obuhvat vakcinacije, to je jedan od načina na koji želite da privučete goste. Mislim da u primorskim gradovima odziv što se tiče vakcinacije treba biti još bolji”, dodaje ona.

Popović Samardžić je iznijela podatak da je u starosnim grupama preko 70 godina grupama vakcinisano više od 50 odsto stanovništva, a da je taj broj značajni manji kod mladih, radno aktivnih ljudi, prema kojima će sada ići fokus kampanje.

Ako se ovaj trend nastavi, dodaje, biće prinuđeno da kao i u Velikoj Britaniji uvedu restrikcije.

“U Velikoj Britaniji festivalima i svadbama mogu da prisustvuju samo vakcinisani, zatim raznoraznim okupljanjima, bilo da su to utakmice, pozorišta, bioskopi, čak i u restoranima. Ako se ovako nastavi, ovakav odziv mladih i mi ćemo biti prinuđeni da krenemo sa ovakvom relugativom koja će rešavati ovako niski odziv u tim grupama”, kazala je i apelovala da se vakcinišu.

Istakla je da je kod 60 od 30.000 u potpunosti imunizovanih ljudi registrovana infekcija koronavirusom 14 dana nakon dobijanja druge doze. Ovi slučajevi će se ispitati, pratiće klinička slika i simptomi koji se očekuju da budu blagi, što je cilj vakcinacije.

“Interesantno je da kada smo povećali taj interval od 14 dana na 28 dana nakon druge date doze, registrovano je samo 17 slučajeva. Tako da bih apelovala na građane da četiri nedelje nakon druge doze budu oprezni. Maska je definitivno najbolja zaštita. Uočili smo da između prve i druge doze imamo zaraženih 600 osoba. To govori o tome koliko ljudi žele da se opuste i vrate toj nekoj normali, pa steknu utisak da su nakon prve doze već možda bezbjedniji i sigurniji, što nije”, zaključila je Popović Samardžić.

Izvor: Vijesti