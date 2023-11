Porašće cijene dostave paketa, preporučenih, vrijednosnih i sudskih pisama…

Pejović kazala da rast cijena usluga nije povezan sa rastom cijena zarada zaposlenih u Pošti Crne Gore, već da su u taj proces krenuli ranije.

Cijene univerzalnih usluga koje nudi Pošta Crne Gore porašće 50, 70 ili 100 odsto, ako bude usvojen novi pravilnik, rekla je u Bojama jutra Lidija Pejović, direktorka Regionalnih centara Pošte Crne Gore.

Prema njenim riječima, porašće cijena dostave u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju, dostava pisama do dva kilograma, dostava paketa do 10 kilograma, dostava preporučenih i vrednosnih pisama, sudskih pisama u upravnom postupku i međunarodnih paketa u dolazu do 20 kilograma.

Prema predlogu, neke će poskupiti 50, neke 70, a neke 100 odsto. To poskupljenje će biti manje ili jednako cijenama u okruženju. Ovo su nužne mjere i nužne odluke“, rekla je Pejović.

Ona je kazala da je cjenovni komercijalnih usluga već izmijenjen i usvojen, te da je stupio na snagu 1. juna.

„Došlo je do povećanja cijena novčanog poslovanja, kome je prethodila analiza i već smo imali povećanje prihoda“, rekla je Pejović.

Za povećanje zarada od 20 odsto radnicima koji su se za to izborili štrajkom, Pošta će morati da izdvoji na godišnjem nivou oko dva miliona, a lani je imala profit od svega 47 hiljada eura.

Pejović tvrdi da ovo nije razlog povećanja cijena usluga, da su u taj proces krenuli i ranije.

„Cijene usluga nisu mijenjane od 2012. godine. ta činjenica govori da nisu bile usklađene sa tržišnim kretanjima. Potreba za povećanjem poštanskih usluga nije posledica povećanja zarada nego odgovornog pristupa menadžmenta ove firme“, kazala je ona.

Dodaje da je bilo više zahtjeva za povećanje cijena koji su poslati Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

„Jedan je poslat krajem 2022, a novi je poslat našem Odboru direktora na usvajanje tokom septembra, dok nismo imali informaciju da će doći do štrajka, nakon čega je početkom oktobra dostavljen Agenciji. Ne možemo ga povezati sa štrajkom. Uvećane zarade će biti isplaćene početkom ovog mjeseca, a ovaj pravilnik nije ni odobren od strane Agencije“, zaključila je Pejović

Izvor-vijesti