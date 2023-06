Porašće plate i cijene, faliće oko 500 miliona

Trenutno na prosječnu platu od 786 eura za doprinose za PIO ode 196 eura, koji bi se u slučaju ukidanja prebacili radnicima i bili dio uvećane neto plate, kao i u slučaju zdravstvenog osiguranja. Problem je, međutim, kako nadomjestiti oko 500 miliona od doprinosa koje država na godišnjem nivou prihoduje

Ukoliko se ukinu doprinosi na penzijsko i invalidsko osiguranje neto zarade zaposlenih će porasti za blizu 20 odsto, ali to će, kao i u slučaju ukidanja zdravstvenog osiguranja, neminovno dovesti i do rasta cijena, odnosno inflacije, dok je upitno da li će se od povećane potrošnje domaćinstava moći nadomjestiti oko 500 miliona eura koje je država ubirala od doprinosa. Ukoliko to ne bi bilo moguće, onda bi se moralo pristupiti povećanju poreza, što bi sigurno dovelo do inflacije. Nakon ukidanja zdravstvenog osiguranja i povećanja minimalne zarade, cijene roba i usluga su odmah povećane, čak i u djelatnostima gdje nisu imali nikakvog razloga za rast cijena.

Trenutno na prosječnu platu od 786 eura za doprinose za PIO ode 196 eura, koji bi se u slučaju ukidanja prebacili radnicima i bili dio uvećane neto plate, kao i u slučaju zdravstvenog osiguranja. Naravno, još je uvijek mnogo nepoznanica u vezi sa ovom najavom lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića, koji je na javnom servisu kazao da razmatraju smanjenje ili ukidanje doprinosa za PIO. Pa u ovom momentu ne znamo hoće li smanjiti ili ukinuti doprinose, niti znamo kakav je plan, odnosno kako namjeravaju nadomjestiti 500 miliona prihoda od doprinosa.

U javnosti se do sada nije čuo niko ko je na ovu najavu reagovao pozitivno, već svi sa velikom dozom opreza baš zbog velike sume novca koju bi država morala da nadoknadi. Kada su ukidani izdaci za zdravstvo, odnosno obaveze poslodavaca po tom osnovu, u budžetu je trebalo nadomjestiti oko 180 miliona eura. To se i uspjelo, iako je i tu bilo dosta skepticizma po pitanju sprovođenja programa reformi „Evropa sad“.

Takođe, ako se ukinu doprinosi, pitanje je kako će se u budućnosti obračunavati penzije, s obzirom na to da sada njihov iznos zavisi od staža, uplaćenih doprinosa… Na sva ova pitanja treba da odgovori PES, iz kojeg nije bilo moguće dobiti izjavu nakon najave ukidanja doprinosa.

Aligrudić: To nije dobra ideja

Vršilac dužnosti direktora Fonda PIO Ranko Aligrudić je kazao da će, ukoliko dođe do ukidanja doprinosa, za isplatu penzija nedostajati 450 do 500 miliona eura godišnje. Spajić je ranije kazao da bi se ukidanjem doprinosa rasteretili poslodavci, ali Aligrudiću se to ne čini kao dobra ideja.

– Još ne vidim mogućnost brzog ukidanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. To ne vidim, jer je problem nadomjestiti 450 do 500 miliona. Ovako ih imamo, tačno su izdvojeni i predviđeni doprinosi za PIO. Od visine naših doprinosa, kao i plate, određuju se prava koja crpimo iz Fonda – objasnio je Aligrudić na TV „E“.

„Dan“ je ista pitanja postavio Fondu PIO, ali nam je iz stručne službe Fonda odgovoreno da nemaju komentar na najavu ukidanja doprinosa za PIO.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović juče je ocijenio da bi ukidanjem doprinosa za PIO i ukidanjem Fonda PIO bile ugrožene penzije i automatski bi bile povećane cijene, što bi pogodilo najugroženiji dio društva.

– On (prim. aut Spajić) je kazao da će se taj manjak od doprinosa nadoknaditi iz poreza. Ako bi se ekonomska logika vodila time, najbolje bi bilo da se zadužimo dvije milijarde eura i povećamo duplo penzije i plate i sve se vrati u budžet – kazao je Damjanović na RTCG i dodao da treba težiti smanjenju doprinosa.

– Međutim, jednokratnim ukidanjem doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji su ustavna kategorija, osim što bi ugrozilo status sadašnjih i budućih penzionera, dovelo bi do manjka od 470 miliona eura u budžetu. To neko mora da nadoknadi – poručio je Damjanović.

Objasnio je da se sredstva mogu nadoknaditi na dva načina – zaduženjem i povećanjem poreza, odnosno PDV-a, a što bi automatski dovelo do rasta cijena

Izvor-dan