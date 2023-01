Porast nivoa vode na svim vodotocima, još nema opasnosti od poplava

Uprkos velikim količinama padavina, za sada nema opasnosti od poplava, kazao je u hidrolog Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Golub Ćulafić.

Golub Ćulafić, HMZCG (Foto: TVCG)



Ćulafić je u emisiji “Dobro jutro Crna Goro” kazao da je usljed jake ciklonske aktivnosti u Crnoj Gori zabilježen porast nivoa vode na svim vodotocima u Crnoj Gori.

“Karakter crnogorskih rijeka, posebno u jadranskom slivu je da su one bujičnog karaktera. Nivo vodostaja naglo raste i odrazi se. Kada pogledamo podatke od prethodnih dana bilježimo izuzetno visok porast na njima, ali to ne znači da mogu da stvore veće probleme”, kazao je on.

Istakao je da porast nivoa vode bilježi i stanica na Plavnici, ali da je to daleko iznad voda koje su bile zabilježene 2010. godine kada su bile ogromne poplave.

“Kiša je najavljena i sjutra, prekosjutra, naravno da ako nastavi ovim intenzotetom, to usložnjava situaciju. Vodostaj će svih ovih dana biti u porastu, ali se prati stanje na terenu i šalju upozorenja”, kazao je on.

Izvor-rtcg.me