Poraz Rudara u Podgorici

Budućnost je jesenji prvak. Podgoričani su naslov najboljeg u prvom dijelu sezone potvrdili sinoćnom pobjedom nad Rudarom – 2:0, u meču u kojem su otpor Pljevljaka slomili tek u poslednjih petnaestak minuta susreta.

Kada je u pitanju susret, mora se reći da je ovo bila dobra fudbalska predstava, ali i pored trijumfa domaćina i Rudar ima za čim da žali. Prvo je napao domaćin, šutirao je Igor Ivanović, a odmah potom u 15. minutu i Draško Božović. Uzvratili su gosti u 27. i 29. minutu, kada je njihov najopasniji igrač Rodrigez propustio dvije stopostotne prilike. Uslijedili su potom udarci Luke Mirkovića i Dejana Zarubice, ali je golman gostiju Kaltak bio na visini zadatka.

U nastavku, već u 47. minutu obrukao se napadac Rudara Vule Vujačić, kada je loptu, nakon dodavanja Rodrigeza, poslao pored stative. Ali, nisu ni Pljevljaci ostali dužni, jer su preko Velizara Janketića, a potom i Marka Krasića mogli do vođsta. Međutim, i jedan i drugi nisu bili prisebni. I u tom periodu, Budućnost je bila za korak ispred. Stvarala je šanse, prvo Boljević, a potom Grbić nijesu uspjeli naći put lopti do mreže protivnika. A onda, u 69. minutu nakon šuta Terzića, Kašćelan je rukom zaustavio loptu. Sudija Miloš Novović pokazao na bijelu tačku. Draško Božović je šutirao, a izvanredni golman gostiju Amar Kaltak sačuvao je svoj gol. Od toga minuta Budućnost je dodala gas, stvarala prilike, a Rudar odgovarao istom mjerom. Ipak, utakmica je riješena u poslednjih petnaestak minuta. U 76. minutu Ivanović je centrirao, a Grbić udarcem glavom primorao golmana Rudara na kapitulaciju. Mogli su Plevljaci do izjednačenja u 85. minutu, kada je Vuković izbio sam, ali je golman domaćih Miloš Dragojević, na čudesan način uspio da sačuva mrežu. Konačan rezultat je u sudijskoj nadoknadi postavio rezervista Mihailo Perović, čime je potvrdio trijumf svoje ekipe.

izvor: dan.co.me