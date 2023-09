Porazno: Durmitor na crvenoj listi, Kotor gubi status

Sljedeći samit UNESCO-a u Rijadu će biti težak za Crnu Goru, naša su saznanja da će Durmitor biti stavljen na crvenu listu, a pojavljuje se informacija i da će i Kotor izgubiti svoje zvanje značajnog kulturno-istorijskog područja i to je poraz naše države, poručio je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić. Ovo je kazao na konferenciji „Zaštita prirode i životne sredine, stanje, značaj i perspektive“.

Kazao je da Crna Gora ne smije da dozvoli da se UNESCO odrekne Durmitora, a da je trenutna situacija alarmantna.

„Sledeći samit UNESCO-a u Rijadu će biti dosta težak za Crnu Goru, čini mi se i nadam se da se to neće desiti ali su neka saznanja da će NP Durmitor biti stavljen na crvenu listu, čak se pojavljuje informacija da će Kotor biti izbačen, izgubiće to zvanje što je po mom mišljenju poraz države. Umjesto da UNESCO na svoju listu dodaje područja naše države mi smo došli u veoma težak položaj, treba da se borimo i spašavamo zvanja koja imamo“ saopštio je Gazdić.

Kaže i da je porazno što nam vojska i policija brane prirodu.

„Brane je od nas samih. Rijeke i jezera su nam puna smeća, eksploatacija šljunka je ogromna. Ipak uradili smo i nešto dobro: imamo zaštićena morska područja, urađene su revizije zaštićenih područja… Očistili smo neke od najopasnijih ekoloških crnih tačaka, a eko volonteri su se uspjeli izboriti sa ilegalnom eksploatacijom šljunka. Ušli smo u rat protiv šumske mafije ali je potrebno samo da struka bude u funkciji zaštite prirode, a ne kapitala i investitora“, istakao je Gazdić.

Kazao je da naredna četiri dana organizuju naučni skup u Plavu i Gusinju, jer je taj dio naše države nepravedno zapostavljen.

Na tom skupu, ističe Gazdić biće riječi o najvećim problemima sa kojima se država susrijeće u pogledu očuvanja životne sredine.

Gazdić je istakao da je do sada samo rađeno na „gašenju ekološke ideje“ koja je bila naša razvojna šansa.

„Umjesto da pratimo zdravu ideju ponavljali smo tuđe greške. Najvažnija naša grana a to je turizam je ugrožen zbog prirode koja je devastirana“ kazao je Gazdić.

Konferencija je organizovana povodom jubileja 15 godina od osnivanja i rada EPA i 32 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom.

Gazdić je kazao da je prošle sedmice održana sjednica Savjeta za borbu protv kropucije te da su govorili o borbi protiv šumske mafije.

„Naši eksperti svakodnevno su na terenu i moraju da zgaze svaku stopu naše teritorije i nevjerovatni su primjeri uništavanja šuma. To je tako na cijeloj teritoriji Crne Gore i situacija je strašna i to nas je motivislo da pokrenemo ovu priču. Istrajaćemo, kao što smo i za ilegalnu eksploataciju šljunka i to je priča koju je pokrenula nestabilnost i kriza“, istakao je Gazdić.

Rekao je da policija jako dobro radi na terenu, te da su se angažovali da saznaju ko siječe šume.

„Na terenu imamo oduzimanje opreme i kamiona, ali štetu je teško procijeniti“, navodi Gazdić .

