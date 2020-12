Poreske obaveze moraju da se plate

Opštinska vlast odbacila je zahtjev predstavnika Mjesne zajednice Crljenioce, da dok traje epidemija korona virusa porez na nepokretnosti na seoskom području bude ukinut. Iz lokalne uprave je navedeno da za takvu mjeru nemaju mogućnosti, kao i da je kroz izdvajanje značajnih sredstava upućena pomoć poljoprivrednicima.

Zakonom o porezu na nepokretnosti, članom 13, taksativno su navedeni slučajevi poreskih oslobađanja i u istom nije navedeno mogućnost oslobađanja od poreske obaveze – navodi se u odgovoru Direkcije za lokalne prihode na čijem je čelu Dragan Gospić.

On je naveo da je u svim tim poslovima neophodno poštovati zakonske propise i proceduru i da ne postoji mogućnost da se poljoprivrednici oslobode plaćanja poreza na zemljište. On je pojasnio da su u lokalnoj upravi kao olakšavajuću okolnost za ovu godinu donijeli mjeru i da do kraja avgusta nijesu pokretali prinudnu naplatu poreza.

Budžetom opštine Pljevlja za 2020. godinu, predviđen je agrobudžet za subvencije u iznosu od 302 hiljade eura, kazao je Gospić uz podsjećanje da je u okviru mjera pomoći poljoprivrednicima, usled korona virusa, na pomenuti iznos odobreno još 100 hiljada eura.

Žitelji MZ Crljenice tražili su da seosko područje bude oslobođeno plaćanja poreza u okviru rasprave o budžetu za narednu godinu. Takav stav su pravdali da je potražnja za poljoprivrednim proizvodima opala, kao i da su cijene mnogo niže nego prethodne godine. Naglasili su i da se žitelji ove mjesne zajednice, kao i mnogih drugih, suočavaju sa problemima vezanim za vodosnabdjevanje i sa slabim kvalitetom putne mreže.

izvor, dan.co.me