Bogati potomcima i zapostavljeni pri zapošljavanju

Još jednu godinu obilježila je porazna demografska slika Pljevalja, izrazito negativan prirodni priraštaj (-220 na kraju septembra) i odseljavanje stanovništva. Od januara do novembra, iz Pljevalja se odselilo 227 ljudi a doselilo 93. Zvanična statistika kaže da je broj stanovnika u Pljevljima, posmatrajući broj doseljenih, odseljenih, rođenih i umrlih, za devet mjeseci ove godine opao za 338.

Ovakvi podaci i ne čude imajući u vidu koliko je država vodila računa o sjeveru. U 2021. godini u Crnoj Gori je bilo zaposleno 212,6 hiljada stanovnika, od toga u primorskom regionu 57,2 hiljade, u središnjem 114,3 hiljade a na sjeveru svega 41.000. U isto vrijeme stopa nezaposlenosti u primorskom regionu bila je 5 odsto, u središnjem 11, 9 odsto a na sjeveru čak 36,7 odsto. Dok se raubuje priča o razvoju poljoprivrede sela nestaju. Smjenom vlasti mnogi su došli do zaposlenja a mnogi su osjetili nepravdu. Kako to izgleda na primjeru jedne uzorne porodice koja živi na selu, iznad čije kuće se pravi novi put a oni nemaju pristojan put do kuće, uvjerili smo se posjetivši Mijakoviće. Sedmoro djece radost su i pokretačka snaga Veljka (56) i Mire (47) Bujišić, ali nad radošću provejava briga za njihovu budućnost i gorčina nepravde jer nijedno ne može naći siguran i stalan posao. Nijedna institucija, opština ni preduzeće nije im pomoglo. No, djeca ne posustaju, često radeći najteže fizičke poslove. Radost i zahvalnost preplave srce svakog dobronamjernog čovjeka pri susretu sa mnogočlanom porodicom, koje su danas prava rijetkost. Ponese vas snaga života kao najljepša pjesma i obavije toplinom porodična sloga, vesela lica, mir i nadahnuće kojim zrače. Iako Veljko i Mira nisu imali stalnu platu, ni zaposlenje, rodili su i podigli sedmoro divne i vaspitane, nesebične djece, osjećajne i spremne da pomognu jedni drugima. Od poljoprivrede nisu bili gladni a pampers pelene bile su luksuz koji sebi nisu mogli da priušte ni sa najmlađim djetetom. Njihov najveći dar od Boga su djeca koja su odrastajući na selu od malih nogu naučena na rad, poslušnost i brigu za porodicu. Ima li šta vrednije za roditelje koji, i pored mukotrpnog rada i borbe za egzistenciju, mogu da se pohvale djecom koja se sa njima bore bez roptanja i nezadovoljstva. Djeca koja se sama, zahvaljujući svojoj upornosti, marljivosti i snalažljivosti, i bez ičije pomoći, bore u životu, i kako odrastaju i završavaju srednje škole tako prihvataju zaposlenje širom Crne Gore. Iako su svi bili, pretežno, odlični đaci, Tanja (28), Petar (24), blizanci Ljubiša i Duško (18), nisu mogli da razmišljaju o nastavku školovanja kako ne bi roditeljima bili na teretu. Darko (12) i Marija (9) su još školarci. Porodičnu radost Bujišića upotpunjuje trogodišnji unuk Vasilije koga im je podarila najstarija kćerka. Topla soba i pečena pita čeka dvoje najmlađih da dođu iz škole u Vrulji a Petar kao najstariji već razmišlja kako zimus ne može pomoći roditeljima jer uskoro mora put Podgorice, Tivta ili ko zna kog terena jer za njega nema posla u Pljevljima.

-Boli me nepravda. Sedmoro djece i niko nam nije pomogao. Ranije nisu imaili šansu za zaposlenje jer sam čitav život bio, prvo u Narodnoj stranci, posle u NSD, a naša djeca ni nakon ovih poslednjih izbora nisu mogla da dobiju zaposlenje. Tanja je završila redovno u Podgorici Srednju medicinsku školu prije deset godina. Jedina je na Birou rada bila sa tom strukom. Radila je za vrijeme korone u Kovid ambulanti povremeno oko dvije godine. Iako su nam obećavali, za Petra takođe nije bilo zaposlenja u Pljevljima, pa već godinu i po radi u Bemaxu po terenu- priča Veljko sa gorčinom u glasu. Posle svih nemogućnosti da se djeca zaposle Mira se pita da li bi isto bilo da je bila član DPS.



-Da sam bila njihov član možda bi mi pomogli. Sada se pokazalo kakvi su ljudi političari koji samo partije gledaju”, ističe Mira, dočekujući najmlađu mezimicu, divnu, veselu i komunikativnu djevojčicu, Mariju iz škole, koja je četvrti razred i jedini je đak u osnovnoj školi “Mile Perunićić” istureno odjeljenje u Mijakovićima. Oronulu školu odavno je trebalo popraviti, sada je već kasno jer će nakon završetka petog razreda biti zatvorena. Hvali Marija, čiji zvonki glasić, odzvanja u kući, učiteljicu Natašu Terzić, koja joj je kao drugarica, a petkom, kaže, ide na časove engleskog u školu u Vrulji kako bi se družila sa djecom. Petar kaže da je imao sreće da su Kinezi angažovali Bemax na radovima na TE, pa je od maja boravio u Pljevljima. Radovi su završeni i sada čeka poziv da ide na teren.



-Bilo bi mi mnogo lakše kada bih imao zaposlenje u Pljevljima. Ovako sam angažovan po cijeloj Crnoj Gori. Nakon završetka Srednje škole radio sam u šumi kao pomoćnik motoriste, motorista, vozio sam šumski traktor, a svi ti poslovi su teški i opasni. Radio sam i u “RM komercu” u Pljevljima kao ložač i vozač zimi kada nije bilo posla u šumi. Jedno vrijeme radio sam u Spužu keramiku, radio sam i u Podgorici… – naglašava Petar koji je pored svih poslova koje je radio uvijek stizao i da pomogne na imanju roditeljima. Blizanci Ljubiša i Duško spremaju se na rad u pilani u Lijesci. Darko koji ide u sedmi razred , nakon braće blizanaca preuzeo je brigu o čuvanju ovaca. Kaže da dnevno pređe po devet kilometara, po suncu, kiši… a iz šume često vrebaju šakali. Tako su prošle godine ostali bez 20 ovaca koje su ove zvijeri zaklale. Jelena je nakon završetka Srednje stručne škole, smjer tehničar kulinarstva, jedno vrijeme pomagala roditeljima na imanju, pošto nije mogla da pronađe posao. Prije dvije godine počela je da radi u Milet bašti. Veljko objašnjava kako je ostao na ovom imanju iako je nakon završetka Srednje stručne škole – smjer mašin bravar u Bijelom Polju, bio zaposlen u “Monteru”u Pljevljima.

-Bilo nas je 130 radnika, kada sam počeo1987. godine da radim u “Monteru”. U mojoj grupi, kada sam primljen, bilo je 40 bavara, električara, vodoinstalatera. Naša firma je bila anagažovana da radi grijanje. Radili smo zgrade u Gagovića imanju, soliter u gradu, na Varoši dvije zgrade. Sve to vrijeme putovao sam na posao i radio na imanju – kaže Veljko i dodaje da je nakon pogibije oca Petra preuzeo brigu o imanju i porodici jer je ostao sa majkom, prababom, i jednom sestrom koja u to vrijeme nije bila udata.

-Otac je bio odličan majstor, stolar. Radio je vrata, prozore, brodske patose, kace. Imao je mnogo posla u selu, čim pokosimo livadu. Ovu kuću, u koju smo uselili 1980. godine, on je pravio. Trebalo bi je renovirati, neophodna bi bila lamperija spolja kao i krov da popravimo – naglašava Veljko. Veljko je u skladnom braku sa suprugom Mirom 31 godinu, koja je se udala mlada, sa 17 godina, a rođena je u porodici Peruničić u Borovi. Na imanju od 10 ha u Mijakovićima i 2 u Vrulji, Bujišići imaju preko 100 ovaca i 4 krave. Da bi prehranili stoku potrebno je oko 300 metara sijena.

-Ukosili smo dovoljno ove godine, bilo je trave dosta. Uzimamo još livada od rođaka ovde i u Kordovini. Sijeno trpamo, ne baliramo, jer nemamo balirku. Od mehanizacije imamo samo motokultivator i ručnu kosačicu. Svi se skupimo i svi pomažu kada je kosidba. Ove godine kada je bila kosidba dolazili su i Tanja i zet – kaže Veljko. Na pitanje kako su uspijevali da školuju djecu od poljoprivrede, Bujišići odgovaraju da prihodi nisu mjesečni već kada prodaju jagnjad, telad ili sir. Ali i to je, kako kažu, neizvjesno.

-Imali smo sreće da smo jagnjad ove godine prodali. U selu ima ljudi koji još čekaju da prodaju jagnjad. Pošto je velika porodica nemam mnogo sira za prodaju. Najbolje sam živjela kada sam dobila naknadu za majke sa troje i više djece, koja je bila 192 evra. Imali smo dug za porez pa sam sa Opštinom sklopila ugovor da mjesečno plaćam po 50 evra. Taman kada sam isplatila porez, naknada je smanjena na 140 evra, ukinuta a od aprila je opet 192 evra – ističe Mira koja se pita zašta plaća porez kada Opština ništa ne pomaže ljudima koji su ostali i koji žele da žive na selu. Kažu da od 1991. godine, kada je put do kuće Bujišića probijen, nijednom nije nasut. Nije lako obezbijediti egzistenciju velikoj porodici, pa je Veljku kao dodatni prihod dobrodošao rad u osnovnoj školi, gdje radi kao higijeničar sedam godina sa pola radnog vremena.

-Ljudi misle na selu je lako. Kada sam rodila blizance 2004. godine bilo je teško da obezbjedimo novac za prihranu djece. Kutija, koja je koštala 4 evra, trajala je dva dana – kaže Mira. Bujišići siju povrće za svoje potrebe, a krompir prodaju, kada ima viška, kao što je bilo ove godine. U voćnjaku od 150 stabala šljiva u kacu su stavili 300 kg šljiva za rakiju, kao i 2 tone krušaka.



Mnogo je posla i obaveza u odgajanju sedmoro djece, a još u selu, gdje pored posla u kući, moraju završiti i poslove na njivi, livadi. Mira kaže da je veš mašinu kupila tek 2005. godine, a ni jednom djetetu nije kupovala pampers pelene. Hvali svekrvu koja joj je dosta pomagala oko djece, a i oni su brinuli jedni o drugima, stariji su čuvali mlađe.

-Ni muzilicu nemamo. U 21. vijeku ručno muzem. Bio bi nam neophodan i traktor kao i balirka – ističe Mira. Opstanak sela Bujišići ne vide.

-Kada bi djecu savjetovao da ostanu na selu njihova budućnost bi bila uništena – smatra Veljko. Porodica Bujišić je primjer da su zahvalnost Bogu na svemu što imaju, kao i međusobna podrška i ljubav, izvor snage i napretka, ma koliko nepravda boljela.

S.Z

Tekst objavljen u “Pljevaljskim novinama”1. januara 2023. g.