Porodica, inspiracija i nove tehnologije

Pljevljanka Jovana Jelovac (32)svoju budućnost, nakon studentskih dana, vezala je za Novi Sad ne zaboravljajući zavičaj. Toplina porodičnog doma za nju je uvijek izvor sigurnosti. Sa starijom sestrom Jelicom, udata u Podgorici, i mlađom Lucijom, živi u Pljevljima, vaspitana je da bude marljiva i da se potrudi do maksimuma za sve što radi. To se pokazalo kao dobar vodič kroz život, kaže Jovana, jer “ako se nečeg prihvatim, to ću uraditi na najbolji način koji znam i onda je uspjeh neizostavan”. Zahvalna je roditeljima majki Milki, penzionerki, i pokojnom ocu Žarku, koji je bio geometer, na bezbrižnom djetinjstvu. Živjeli su na Gukama i zbog daljine, kaže, odrastanje nije bilo baš idilično jer nije mogla da ide na vannastavne aktivnosti. Sjeća se kada se upisala u hor, pa nije uvijek mogla da dođe, profesorica je “izbacila”. U to vrijeme teško je bilo priuštiti neke stvari, kaže Jelena ističući da su ona i sestre uvijek bile skromne.

-Bila sam uvijek druželjubiva. S obzirom da imam dvije sestre, koje su mi i najbolje drugarice, možda sam ostala povučena. Više sam voljela da završim sve obaveze oko škole, a nisam se uklopila u neko društvo za izlaske, sjeća se Jovana koja se i danas oduševljava malim stvarima.

Posle završene Gimnazije, na novosadskom Fakultetu tehničkih nauka završila je grafičko inženjerstvo i dizajn. U Pljevlja sada dolazi bar dvaput godišnje, trudi se kada su praznici da bude kući gdje su uvijek zajedno slavili.

-Mada je teško prihvatiti, ali sve se mijenja i odrasta se, a ni tata više nije sa nama. Kroz svoj kreativni rad trudim se da budem onakva kakvom se uvijek ponosio. Imala sam sklonosti ka umjetnosti, a od svega mi je crtanje bilo najdraže. Sjećam se kako su u vrtiću učiteljice kačile na zid moje crteže likova iz bajki, priča Jovana koja je prošle godine osvojila treću nagradu na podgoričkoj Modnoj nedelji . Konkurs za kreacije mladih dizajnera na Montenegro Fashion Week Jovani je otvorio vrata za ono čime želi da se bavi u budućnosti. Nagrađena je šablonom za crtanje a Jovanin plan je da savlada vještinu šivenja, jer bi voljela da svaki detalj izrade isprati da bi bilo baš kako je zamislila.

Porodična fotografija sa Jovaninog vjenčanja

Kada sam se preselila u Novi Sad na početku je bilo teško, ali je pronašla svoje društvo, krenula na časove plesa koji me je uvijek oduševljavao, jer se “kroz ples izražava mnogo onog što čovjek ne može da kaže”.

-Uspjela sam da dođem do tačke kada sam sigurna da sve što želim mogu da ostvarim, samo ako sam uporna i istrajna, ako se “igram” u procesu putovanja do cilja. Kada vidim da nešto radim sa mukom, sa grčem i pritiskom, ostavim i razmislim da to sagledam drugačije, priča Jovana koja je nakon prve modne nagrade ohrabrena da razmišlja da se posveti modnom dizajnu, pri čemu je veoma važno kakve bih stvari mogla da ponudim i na koju klijentelu da se bazira. Privlače je vjenčanice i svečane haljine.

Jovanina nagrađena haljina

Njena prva kreacija je bila njena vjenčanica. Voli svedenost i eleganciju, pa se time vodi pri kreiranju.Dopada joj se sloboda koju sam ima u kreiranju i to je pokreće u stvaranju i životu. Muža Marijana Skibola (34), direktora proizvodnje, upoznala je u štampariji u kojoj je radila, što je bio njen prvi posao u struci nakon studija. Oboje su zaljubljenici u putovanja, vole da upoznaju nova mjesta i kulture od kojih dobija nove inspiracije i u braku su godinu.

Jovana kaže da je inspiracija svuda, stalno voli da posmatra, zanimljive umjetnike, voli muziku i ples.

Posle raznih poslova kod poslodavaca, od kojih ima samo godinu radnog staža, odlučila je da sama radi od kuće kao frilanser (slobodnjak ili honorarac), osnivajući svoj studio “Lil Dzols Visuals”. Započela je posao frilensera prije četiri godine, prateći konkurse na platformi za grafičke dizajnere , gdje je radila za klijente koji se ponovo vraćaju njenim rješenjima.

– Tesko je zaposliti se i biti zadovoljan primanjima. Uglavnom plate mogu da pokriju samo osnovne troškove. U grafičkom dizajnu sam se bazirala na etikete, omote, pakovanja.. Imala sam različite klijente, sve od etiketa za vino do brendinga kutija i tuba za kozmeticke proizvode. Bitno mi je da pronadjem ono sto se meni sviđa i uradim to u mom stilu. Proizvodi koje bih i sama koristila me inspirisu tako što ih posmatram kao potrošač, kao nešto što bih i sama kupila ugledavši etiketu, kaže Jovana.

Marijan i Jovana u Pljevljima

Problem kod rada frilansera je što se udaljite od socijalnog života, kaže Jelena, zbog čega je dodatno radila kao konobarica, menadžer kuhinje, grafički dizajner u jednoj modnoj kući gdje je dobila lekcije o procesu izrade kolekcije.

Jovana kaže da voli da istražuje, bavi se različitim stvarima, i da ima potrebu za stvaranjem, pa je zadovoljna kada plasira svoj rad. Vjerovatno da će proširenjem porodice nježnu i vedru Jovanu inspirisacija voditi u više pravaca, igrački za djecu ili garderobe, a stvaranje je najnježnije i najljepše kada su nadahnuće djeca.

V.M.

tekst objavljen u PV novinama u februaru 2019.