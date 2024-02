POSLE DEVET GODINA NASTAVLJENA IZGRADNJA VODOVODA „TROJE ČESME”

Posle punih devet godina nastavljeni su radovi na izgradnjii vododova „Troje česme“ sa kojeg će vodu dobiti oko 120 domaćinstava.

Predsjednik Opštine Pljevlja, dr Dario Vraneš, obišao je zajedno sa saradnicima radove na izgradnji vodovoda „Troje česme”. Iako se izvode u zimskim uslovima, radovi teku planiranom dinamikom.

Za ovaj posao angažovani su radnici DOO „Vodovod”, koji osim što rade u zimskom periodu i ulažu velike napore da ispoštuju predviđenu dinamiku, ne zaboravljaju da vode računa o potrebama mještana iz ovog kraja.

Predsjednik Opštine Pljevlja, dr Dario Vraneš, istakao je da je zadovoljan što su posle ovoliko čekanja najzad nastavljeni radovi na ovom vodovodu.

-Sada, posle devet godina, konačno se krenulo sa nastavkom izgradnje vodovoda „Troje česme”. Ovo je jedan od rijetkih vodovoda koji nije završen, znamo nažalost i zašto. Punih devet godina na ovom vodovodu nije ništa rađeno iako je izuzetno značajan jer će 120 domaćinstava dobiti vodu. Ono što je nama kao Opštini posebno bitno, je što sve ove radove izvodi naše preduzeće DOO „Vodovod”. Mi se kao lokalna uprava trudimo da sve radove koje mogu odrade lokalna preduzeća, između ostalog i DOO „Vodovod”, a ne da poslove dodjeljujemo, kako je to ranija praksa bila trećim licima, istakao je predsjednik Vraneš.

Hilmija Čuturić, iz radne jedinice transport i mehanizacija DOO „Vodovod”, zahvalio se rukovodstvu Opštine Pljevlja na ukazanom povjerenju i prilici da konačno dobiju posao za koji smatraju da mogu dobro odraditi.

-Dinamika radova teče onako kako smo i planirali s obzirom da je ovo zimski period. Sve radove izvodimo sopstvenom mehanizacijom, a zaposleni svaki dan rade na izgradnji ovog vodovoda, kazao je Čuturić.

Predsjednik MZ Jugovo Miloš Vraneš, i predsjednik MZ Gotovuša Predrag Čolović, istakli su da je izgradnja ovog vodovoda za mještane veoma značajna i da sa nestrpljenjem čekaju završetak radova. Voda koja će konačno stići u njihova domaćinstva olakšaće život, naročito starijim mještanima sela, koji su do sada morali cisternama da dovoze vodu do svojih kuća.

Kako je istakao Milosav Tošić iz sela Kotline, već nekoliko godina sa cisternom ili traktorom dolazi do izvora „Troje česme” i odvozi vodu u selo. Put je veoma loš, naročito u zimskim uslovima pa im je život bez vode u domaćinstvima bio značajno otežan.

Iz DOO „Vodovod” saopštili su da će učiniti sve kako bi radovi bili završeni u predviđenom roku.

