Poštovani Pljevljaci,

Svjesni smo da je naš grad u prethodnih 30 godina prešao ogroman put, od industrijskog centra do Narodne kuhinje. Vidjevši da to putovanje nizbrdo ne prestaje, mi iz SNP i URA Pljevalja, odlučili smo da udružimo snage i da damo svoj doprinos za odbranu grada i njegovog dostojanstva. Možete primjetiti da se na našoj listi nalaze mladi ljudi, uspješni u svojim profesijama, energični, puni entuzijazma, ljudi koji nikada nisu bili dio političke scene. Obzirom da smo do svojih poslovnih rezultata došli mukotrpnim radom, riješeni smo da takav pristup primjenimo i na upravljanje našim gradom.

Bićemo servis gradjana. Rješavaćemo nagomilane probleme i odgovorno pristupati bilo kakvom izazovu koji bude postavljen pred naš tim. Ne dozvolite da budete opet prevareni. Dajte povjerenje timu poštenih, ostvarenih ljudi, timu koji ispunjava obećanja. Nikada nećemo davati megalomanske najave, držaćemo se realnog i mogućeg.

Naš program sadrzi niz projekata koji će otvoriti nova radna mjesta, projekata koji ce omogućiti da ovaj grad živi i dalje, da neće odumirati polako i umrijeti kao rudarsko mjesto.



Mi smo jedini sa IZLAZNOM STRATEGIJOM, koja će u narednim decenijama Pljevljima donijeti nove izvore prihoda, zaposliti nove ljude i omogućiti potpunu promjenu izgleda našega grada. Vratićemo ponos poljoprivrednicima, olakšati registraciju gazdinstava i formirati garantni fond, neophodan za pristup sredstvima Evropske Unije. Budite sigurni da mi stojimo iza svojih riječi.

Poštovani prijatelji, glasajte za nove ljude ,za novo vrijeme.

Postavimo zajedno Temelj za Bolja Pljevlja. Broj 5 za nova Pljevlja!!!

Dr Saša Grbović, Dr Idris Nidal