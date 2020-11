Episkop mileševski Atanasije svemu sveštenstvu i monaštvu i svemu vernom narodu Eparhije mileševske

Počelo je vreme Božićnog posta. Tim povodom vam se obraćam i blagosiljajući vaš pobožni trud, stojeći u molitvi, želim da podelim sa vama nekoliko misli i to kao odgovor na pitanja koja mnogi postavljaju. Važna su to pitanja i zato ih stavljam pred sve nas a to je: zašto se pre slavljenja Božića tog radosnog, velikog praznika posti tako dugo? Kratko bih odgovorio. Pre Božića se posti da bismo bolje primetili da na Božić slavimo veliki događaj – ulazak u istoriju Gospoda našeg Isusa Hrista. Sam Bog je došao da živi sa nama u našim uslovima života. I živeo je našim životom od početka. Na Božić slavimo Njegovo rođenje. Hristos je naš Učitelj, naš Vođa koji nam je prokrčio put kroz sva bespuća i tesnace. Sa Njime smo ostali jači od svake bolesti, greha i od smrti… Hristos je jasno kazao: „ Ja dođoh da imaju život, i da ga imaju u izobilju (Jn 10,10). Ove Hristove reči treba shvatiti kao „program Njegovog dolaska i Njegovog stalnog boravljenja sa nama kroz čitavu istoriju“. Sa Njegovim dolaskom među nama život je postao nezaustavljiv. Ne može ga prekinuti ni bolest ni smrt, ali može da ga upropasti greh i otpadništvo od Boga. Zato je neophodno da učvršćujemo svoju svest o Bogu, Njegovoj bliskosti, ljubavi, o Njegovoj moći koju je jasno pokazao i pokazuje dalje u stvarnosti našeg života. Što jače sećanje na Hrista – to i veća naša sigurnost u ovome životu i večnosti. Na žalost, događa se često da ljudi slave velike događaje a ne unoseći se u njihov smisao i značaj. Takav odnos imaju i prema Božiću, pa zbog toga ne dobijaju od slavljenja Božića duhovni plod. Da bismo što više imali „koristi“ od Božića, da bi događaj postao i uvek bio deo našeg života, Crkva Hristova, koja mudro rukovodi našim životom i sve čini za naše spasenje iz tih razloga je odredila da se dugo posti pred Božić. U ovo vreme božićnog posta obnavljamo i učvršćujemo svoje viđenje Hrista, a to činimo naročito molitvom, živim obraćanjem Njemu, postom i pričešćem Njime u Svetoj Evharistiji.

Draga braćo i sestre u svome promišljanju o svima nama Crkva je odredila da se baš na početku božićnog posta slavi spomen na Svetog apostola Mateja, učenika i apostola Hristovog koji je kao očevidac svega što je Gospod govorio i činio napisao i prvu knjigu o Njemu. To je Sveto Jevanđelje od Mateja. I samo ime Matej na srpskom znači Božidar i koje samo po sebi mnogo govori, a reč Jevanđelje na srpskom znači dobra i radosna vest. Ovo jevanđelje kao i ostala tri, koja takođe opisuju reči i dela Hristova, raspoloživa su nam i na srpskom jeziku. Ja pozivam sebe i Vas da ga tokom božićneg posta intazivnije čitamo, te tako obnovimo i osiguramo u svom pamćenju Lik Hristov, pa i da ispunimo poziv Apostola Pavla da Hrista zaobličimo u sebi.

Sve ovo što rekosmo uvereni smo dobija još više smisla i značaja i još više nam je potebno da u ovo vreme ppandemije zlog virusa korone i drugih bolesti i slabosti ljudskih – straha i neizvesnosti pred životom, zbunjenosti, odmetništva od Boga, koji se javljaju kod mnogih u raznim oblicima. Događaj Božića i post pre Njega podsećaju nas da je Hristos prisutan i da je on Gospod istorije jači od greha i smrti.

Episkop mileševski ATANASIJE