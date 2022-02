POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE I OPŠTINE PLJEVLJA

„Najveću korist od ovog posla imaće građani Pljevalja, koji će konačno dobiti pouzdan izvor toplote. Posebno je važno to što će toplifikacija grada doprinijeti smanjenju zagađenja, jer će se, kroz ovaj proces, ostvariti gašenje velikog broja individualnih ložišta, ali i centralne kotlarnice u Skerlićevoj ulici. Opština Pljevlja će biti pouzdan partner, kako za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, tako i za obezbjeđivanje zakonom predviđene dokumentacije, počev od izdavanja uslova, pa sve do građevinskih dozvola i drugih aktivnosti koje su u nadležnosti lokalne samouprave. Preduzeće koje će biti osnovano po završetku izgradnje toplovoda, upravljaće grijanjem u Pljevljima, i to ne samo preuzimanjem toplotne energije od TE već i održavanjem sistema, isporukom i naplatom isporučene energije, a cijena će za krajnje korisnike sigurno biti mnogo povoljnija u odnosu na sadašnje stanje“, kazao je Golubović.