Potrebna pomoć za liječenje Milice Drljević Brajković

Mlada majka četvoro djece započela liječenje

Pljevljanka Milica Drljević Brajković (29) majka četvoro djece, Hane (7), Lune (,5), Nataše (4) i Maksima (16 mjeseci), prije tri mjeseca počela je liječenje tumora dojke. Milici je ljubav bila dovoljna da zasnuje porodicu sa suprugom Željkom, deseg godina starijim od nje. Žive u Podgorici i trenutno su oboje nezaposleni. Ljubav je rasla rađanjem četvoro djece. Sve poteškoće podstanarskog života i nemanja stalnog zaposlenja, brisala je dječija radost i osmjesi. Majka je postala u 22. godini. Za devet godina braka Brajkovići su prvi put osjetili strah jer je Milicina dijagnoza poremetila njihov uobičajen tempo života.

“Život nam je okrenut naglavačke ali ja sam neko ko neće tako lako odustati”, kaže Milica, dodajući da je 20. novembra prošle godine osjetila bol, a pet dana kasnije dijagnostikovan je tumor.

Kaže da su ljekari u Podgorici uradili sve što je moglo ali da je dijagnostikovan tumor specifične građe narastao na kost.

“Samim tim moraju zračenjem da ga smanje, da se učauri, da bi se pristupilo operaciji. Gdje ću liječenje nastaviti ne znam jer je nakon poslednjeg ciklusa terapija potrebno da uradim skener i da se nalazi uporede”, pojašnjava Milica. Za Milicinu porodicu i liječenje, prijatelji su pokrenuli akciju skupljanja pomoći, snimljena je emisija humanitarnog karaktera Dnevnica, koju je za Milicu predložila Zorica Blagojević iz Fondacije „Ana Đoković“.

Milica kaže da je mlada počela da radi. U Pjevljima je odrasla i završila srednju trgovačku, pa fakultet Kulinarstvo. Sada su joj ljekari zabranili svaki težak rad.

“Studirala sam i otišla da radim sezonski. Nakon završetka sezone u Tivtu ja sam se vratila u Podgoricu, tu sam se upoznala sa mužem i onda smo počeli našu priču. Ja sam se uvijek vodila onom da ako budemo čekali uslove niko od nas neće imati djecu a godine idu. Znamo koliko nam danas košta liječenje. Da nije bilo bolesti bila bih jedna od majki sa četvoro djece. Nikada nisam nikako moju bolest vidjela kao njihovu budućnost ali nadam se da će ona ubrzo biti juče…”, kaže Milica kojoj u zagrljaju njene djece široki osmjeh krasi lice a samo gubitak kose pokazuje da je počela terapija protiv kancera. Zbog bolesti je izgubila više od 25 kg pa umjesto nekadašnjih 79 sada ima 50 kg.

Milica kaže da nije neko ko bi tražio pomoć ali im je sada zaista neophodna.

“Volim Pljevlja i Pljevljaci su divni ljudi, i sama koristim uzrečicu – ono naše

„Lee“, a kada me pitaju šta mi znači kažem „ne možete vi to da razumjete, to mogu samo Pljevaljaci“”, kaže Milica koju hrabri ljubav njene porodice.

Pomoć se može uplatiti na privatni račun Milice Drljević broj 565032 000000 332361.

