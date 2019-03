Potresna priča o prodaji djece preko interneta

Američki ugao Pljevlja u saradnji sa U.S. Embassy Podgorica ,u petak sa početkom u 12.30h, organizuje projekciju dokumentarnog filma I AM JANE DOE. Film je dio American Film Showcase, kolekcije od preko 60 dokumentarnih filmova koje ce U.S. Embassy Podgorica prikazivati u naredne dvije godine. I am Jane Doe (Ja sam N.N.) se bavi maloljetnim žrtvama trafikovanja na sajtu Backpage.com i u 2017. godini je izazvao burne reakcije publike, kritike i medija zbog potresne priče o prodaji djece preko interneta. Film otvara mnoga pitanja od značaja za savremeno društvo- kako kazniti zločine počinjene na internetu i kako dokazati saučesništvo u tim zločinima? Poslije projekcije slijedi diskusija.

Film će biti prikazan sa prevodom na nas jezik.

Čekamo vas!