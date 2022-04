POTRLIČANI ZATEČENI ALI I ODLUČNI: NEĆEMO ASFALTNU BAZU DA NAS DODATNO TRUJE

Kada je Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore 29. marta 2022. godine obavještenjem upoznala zainteresovanu javnost da je preduzeću “Crnagoraput” a.d iz Podgorice data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu postrojenja za asfalt u Potrlici, bili smo zatečeni i razočarani, ali i odlučni da branimo zdravlje nas i naše djece. Dosta smo trovani, decenijama trpimo prašinu, buku, miniranja i ko zna još kakvu vrstu zagađenja. I pored brojnih medijskih protesta, peticije osnovanih primjedbi mještana da je pogubna lokacija za izgradnju Asfaltne baze, nadležni u ekološkoj državi odlučili su da ubrzaju naše umiranje. Sramno, suludo, ljudski a i zakonski neosnovano i neprihvatljivo. Podsjetiću samo one u komisiji koji su pozitivno ocijenili Elaborate da njihova ocjena pada u vodu gledajući je sa aspekta ljudskih prava. Podsjetiću ih da je jedno od najvažnijih ljudskih prava, pravo čovjeka na život i zdravu životnu sredinu. To njih nije interesovalo ali nas Potrličane a i Pljevljake veoma interesuje. Da li je gospoda u toj stručnoj komisiji, čast izuzecima, imala u vidu kolika je zagađenost životne sredine u pljevaljskoj kotlini. Izgleda da su oni krenuli od pretpostavke da je nulta zagađenost na spornoj lokaciji za izgradnju asfaltne baze. Jedino po tim paranetrima Elaborat je mogao da dobije zeleno svijetlo, da se zanemare gotovo svakodnevna enormno zagađenje ovog prostora, naročito u zimskim mjesecima. Za ne povjerovati je da gospoda u Agenciji za zaštitu životne sredine prenebregava činjenice iz svojih Mjesečnih izvještaja o zagađenosti životne sredine u Pljevljima. Podsjetiću ih da je važeći zakon dozvolio 35 prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10, a taj bonus se ispuni često za nepuna dva mjeseca. Tri poslednja izvještaja Agencije o zaštiti životne sredine najbolje govore o tome. Podsjetiću u decembru 2021.godine 21 dnevna srednja vrijednost suspendovanih čestica PM10 u Pljevljima bila iznad propisane granične vrijednosti. U januaru 2022. godine registrovana su 23 dana sa prekorečenjem srednje dnevne koncentracije PM 10 čestica, a hemijskom analizom tih čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo pirena. U februaru 2022.godine u Pljevljima je bilo 19 dana sa prekoračenjem srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu. Za tri mjeseca 63 dana prekoračenja – strašno. I niko ništa ne preduzima, zvaničnici ćute. Samo o tome se može čuti i pročitati povremeno u medijima.Većina stanovnika Potrlice a i Pljevalja izgubili su svako povjerenje u zvaničnike kao i poštovanja zakononskih propisa, makar što se tiče zaštite životne sredine. O tome najbolje govore pomenuta prekoračenja zagađenosti vazduha u Pljevljima, koje je protivzakonito, a izgleda prećutno postalo normalno za javnost. Zatečeni smo i dodatno razočarani imajući u vidu da je iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma od 24. marta 2021. godine saopšteno sledeće: “Asfaltna baza, čija je izgradnja predviđena na lokaciji udaljenoj oko tri kolometra vazdušne linije od centra, u naselju Potrlica, prvenstveno ne postoji u Planu privremenih objekata Pljevalja, te stoga nema zakonsku osnovu da bude izrađena na pomenutoj lokaciji. Drugi problem izgradnje asfaltne baze je ekološke prirode. Stav Ministarstva ekologije približan je zahtjevima mještana”. Tada su iz Ministarstva saopštili da je asfaltna baza, koja bi trebalo da se izgradi za potrebe rekonstrukcije puta Gradac-Pljevlja-Mihajlovica, do granice sa Srbijom, neophodna ali je “isto tako neophodno razmotriti alternativne lokacije na kojima bi ova asfaltna baza mogla da se postavi. Lokacija za izgradnju asfaltne baze u Pljevljima mora biti pažljivo određena u skladu sa potrebom da proizvede najmanju moguću štetu po zdravlje građana i životnu sredinu.”

Izgleda da se u međuvremenu, volio bih da griješim, sve okrenulo naglavačke. Prioritet su interesi profita a ne zdravlje i životi ljudi.

Podsjetiću nadležne u Agenciji za zaštitu životne sredine, a posebno Ministarstvo ekologije, koje će odlučivati u drugostepenom postupku da povedu računa kakvu će odluku donijeti jer je Crna Gora u okviru pregovora sa EU 2018 godine otvorila pregovaračko poglavlje 27 – Zaštita životne sredine. Potrličani, budite uvjereni, iskoristiće sve zakonske, demokratske i civilizaciske tekovine da ne dozvole izgradnju Asfaltne baze na za njih pogubnoj lokaciji.

U međuvremenu javnosti se obratila Agencija za zaštitu životne sredine koja tvrdi da je izdala privremenu dozvolu za instaliranje postrojenja za pravljenje asfalta preduzeću “Crnagoraput” u Pljevljima. Asfaltna baza biće postavljena u rudokopu Potrlica, čime će se spriječiti dalje urušavanje životne sredine na način da se zauzimaju nove ekološki zdrave lokacije. Ovo objašnjenje je neprihvatljivo imajući u vidu da su prve kuće u kojima žive ljudi udaljene od sporne lokacije 450 metara, centar naselja Potrlice udaljen je oko 1,5 kilometara a centar Pljevalja 3 kilometra.U naselju Potrlica ima preko sto kuća, više od 500 stanovnika, od kojih je veliki broj djece i omladine. Oni su prvi na udaru dodatnih zagađenja koje će proizvoditi zastarela oprema Asfaltne baze.

U nastavku obraćanja javnosti Agencije za zaštitu životne sredine piše da će “Ova asfaltna baza služiti isključivo za pravljenje asfalta za desetine kilometara, koliko ih je ove godine planirano u Pljevljima. S obzirom da je najbliža asfaltna baza u Štitarici, transport do Pljevalja u dužini od oko 90 kilometara imaće za posledicu hlađenje asfalta i znatno slabiji kvalitet, te se ukazala neophodnost skraćenja transporta asfalta od baze do postavljanja”. Agencija će, kako ističu, pratiti emisiju gasova iz ove baze, koja je planirana da ne izlazi iz zakonskih okvira. U Agenciji tvrde da će Asfaltna baza biti uklonjena sa lica mjesta nakon završetka radova na putu M8 Gradac – granica sa Srbijom. Na kraju stoji da Agencija ”Razumije negodovanje jednog dijela stanovništva, ali se tražila najmanja moguća šteta za prirodu i zdravlje ljudi. “

I u ovom dijelu saopštenja za Agencije za zaštitu životne sredine bitan je kvalitet asfalta, pa šteta za prirodu,a na zadnjem mjestu je zdravlje ljudi. Zar prioritet nije obrnut? O privremenim dozvolama, monitoringu emisije gasova “plairanom” prestanku rada Asfaltne baze nije potrebno ni govoriti. Sve ovo se često demantuje u stvarnosti. To najbolje demantuju aktuelno dešavanje vezano za asfaltnu bazu Puteva na Cijevni, koja 17 godina radi kao privremeni objekat, vjerovatno uz privremenu dozvolu.

Zbog svega navedenog još čvršći smo u uvjerenju da je odobrena lokacija za asfaltnu bazu pogubma za stanovnike Potrlice i Pljevalja. Zato još jednom pozivam na razum – ekološka smo zemlja.

Pozivamo i aktuelnono rukovodstvo Rudnika uglja da raskine Ugovor o zakupu zemljišta sa “Crnagoraputom”, koji je neodgovorno i nepromišljeno potpisao prethodni menadžment ovog preduzeća, dovodeći na svoju parcelu još jednog zagađivača. To bi bilo društveno odgovorno i u interesu zdravlja svih nas.

Mi Potrličani i ovoga puta ističemo da nijesmo protiv izgradnje asfaltne baze za koju treba naći adekvatnu lokaciju, kojom bi se prije svega zaštitilo zdravlje ljudi, a potom u što manjoj mjeri devastirala životna sredina.

O ovoj neshvatljivoj odluci Komisije i pozitivnoj ocjeni Elaborata o procjeni uticaja Asfaltne baze u Potrlici na životnu sredinu, ukoliko bude potrebno obavijestićemo i pojedine ambasade kao i zvaničnike Evropske komisije.

Sigurno nećemo dozvoliti ekološki genocid prema stanovnika Potrlice i Pljevalja.

U Pljevljima 2.4.2022. godine

stanovnik Potrlice Mile Đurović