Potrlični su protiv najavljenje izgradnje asfaltne baze: Izloženi smo najvećoj koncentraciji prašine i zagađenju vazduha

Dok se čeka odgovor opštine Pljevlja na podnijeti zahtjev , 9. Decembra, za odlučivanje o potrebi izrade elaborate o procijeni uticaja na životnu sredine postrojenja za asfalt na prostoru površinskog kopa Potrlica, građani tog naselja su nazvali suludom ideju za izgradnju asfaltne baze na tom prostoru jer su decenijama izloženi zagađenom vazduhu sa prostora kopa. Podsjećamo ljetos su i mještani Crljenica bili protiv izgradnje asflatne baze na prostoru te MZ a savremena asflatna baza Vektre-Jakić, odnosno bivšeg Građevinara, godinama je van funkcije.

Otvorenim pismom javnosti se obratio sugrađanin Mile Đurović poručujući da je siguran da ovoga puta stanovnici Potrlice, zarad zdravlja svih I prije svega djece, neće dozvoliti da se realizuje ova ideja – pa makar bila i za „javni interes“, Dosta je bilo, kap je prelila čašu“.

Prenosimo integralno Đurovićevo pismo

Kada je ljetos kroz naselje Potrlicu transportovana famozna oprema nekakvih postrojenja, pitali smo se o čemu se radi. Tek nakon par dana, saznao sam da je u pitanju oprema za proizvodnju asfalta. Famozna asfaltna baza ranije je trebala da se postavi na nekoliko lokacija, ali to mještani nijesu dozvolili – opravdano. Moje ljetos izazvane crne slutnje nažalost počinju da ostvaruju. Nedavno je Investitor Postrojenja za proizvodnju asfalda „CRNAGORAPUT“A.D.- Podgorica podnio ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Suludo, prosto da čovjek ne povjeruje. Investitor je došao u svojoj namjeri čak do „POTREBE IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU“, a da pljevaljska javnost gotovo ništa ne zna o ovoj ekološko pogubnoj ideji. Još nešto za nevjerovati, jedan veliki višedeceniski zagađivač životne sredine Rudnik uglja dovodi na svoje zemljište po osnovu ugovora o zakupu još jednog zagađivača – Postrojenja za asfalt, što je zaista društveno neodgovorno. Prosto da zdrav um ne povjeruje da se sve ovo dešava. Šta je sa brigom o ljudima o životnoj sredini, jesmo li poludjeli? Do kada mi stanovnici Potrlice, Pljevalja da trpimo, da udišemo vazduh koji nije dostojan čovjeka. Duša me boli kada ovih dana gledam moju djecu i djecu iz komšiluka da idu u školu, a magla stegla, zagađenje sigurno strašno, bojim se za njihovo zdravlje. A znamo da je mnogim stanovnicima Pljevalja upravo zbog ovoga zdravlje ozbiljno ugroženo. Ovih dana su magla i smog poklopili kotlinu, tako da smo se gušili „vazduhom“, što je žalosno. A što je najgore ovo se dešava često u jesenjim i zimskim mjesecima. Koja slučajnost, mjerna stanica u Gagovića imanju, baš ovih dana ne radi. Zbog blizine otvorenog rudokopa i trake, stanovnici Potrlice sigurno su isloženi najvećoj koncentraciji prašine i zagađenju vazduha, pa bi mjerna stanica trabala da bude locirana upravo u ovom gradskom naselju, ako nadležni žele realne parametre zagađenja. Stari Potrličani, čija su imanja eksproprisana od Rudnika uglja već decenijama strpljivo trpe veliku prašinu i zagađenje vazduha. Siguran sam da ovoga puta stanovnici Potrlice zarad zdravlja prije svega djece, a i svih nas neće dozvoliti da se realizuje ova ideja – pa makar bila i za „javni interes“. Dosta je bilo, kap je prelila čašu.

S obzirom da su u Pljevljima u radnoj posjeti gospodin potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović, ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović i ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović, javno APELUJEM da učine sve da obustave realizaciju ovog projekta koji će, ako zaživi, dovesti do ekološke katastrofe.