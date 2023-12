Potrudiće se da donese nov, prijatan i slušljiv zvuk

Nakon što je imao priliku da svira u salama širom svijeta, crnogorski harmonikaš Nemanja Potparić dobio je priliku da se predstavi podgoričkoj publici. Njegov cjelovečernji koncert zakazan je za četvrtak, 14. decembra, u Kamernoj sali Muzičkog centra Crne Gore, sa početkom u 20 sati.

“Želim sa istaknem da mi je veliko zadovoljstvo što imam priliku da nastupim u Muzičkom centru Crne Gore, koji je svakako najvažnija Muzička ustanova u Crnoj Gori. Imao sam priliku da sviram u koncertnim salama širom svijeta, ali kada svirate u svojoj državi to nekako uvijek izaziva posebne emocije, ali i odgovornost. Sam naziv koncerta je ‘Klasični i savremeni zvuci’, a program je pažljivo biran i koncipiran, tako da obuhvati sve muzičke pravce i potrudiću se da donese jedan novi prijatan i slušljiv zvuk za publiku”, ispričao je u razgovoru za Vijesti Potparić.

Na programu će se naći djela Pribilova, Čajkovskog, Hermose, Anđelisa, Skarlatija, Derbenkova, ali i Baha. Upravo Bahove kompozicije obavezan su dio programa tokom školovanja. S obzirom da je i tokom svih godina usavršavanja svirao mnoga njegova djela, o tome koliko je teško odabrati ono koje ćeš svirati pred publikom i čime se vodio pri odabiru, Potparić kaže:

“Kada razmišljam o stvaralačkom opusu Baha, gledam da pronađem djela koja na najbolji način mogu da interpretiram na harmonici. Uglavnom su to preludijumi i fuge koje izvodim iz njegovog kompozitorskog opusa, i trudim se da makar jedan promil približim zvuk orguljama izvornom instrumentru za koji je Bah komponovao. To iziskuje prvo dosta muzičke analize, pa tek onda sviranje partiture na instrumentu. Inače volim Bahovu muziku i uvijek je dio mog koncertnog repertoara”, priznaje Potparić.

Program je koncipirao tako da pored djela pisana za hramoniku, bude i onih koja su transkribovana za instrument koji svira. Na pitanje koliko je nekad transkripciju teže izvesti, bez obzira na to što je prilagođena instrumentu, odgovara:

“Tačno je da pored originalnih djela izvodim i transkripcije, volim da izvodim kompozicije drugih instrumenata, samim tim pokazujem mogućnosti harmonike kao instrumenta. Kod transkripcija je važno da vi na svom matičnom instrumentu približite zvuk instrumenta za koji je kompozicija u originalu napisana”, objašnjava on.

Ovaj mladi umjetnik već godinama uspješno radi na promovisanju harmonike, te se trudi da ga i kroz pedagoški rad približi mlađim generacijama.

“Razvijanje harmonike kao klasičnog instrumenta u Crnoj Gori ide uzlaznom putanjom i to je ono što me raduje. Djeca se sve više interesuju da sviraju harmoniku, sve je više publike na koncertima i nadam se da će se trend rasta i razvoja harmonike u Crnoj Gori nastaviti i u budućnosti”, zaključuje on.

