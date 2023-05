Potvrđena izborna lista Pokreta Pravda za sve

DIK je prethodno vratio na doradu izbornu listu jer su nedostajala 203 potpisa podrške birača.

Državna izborna komisija (DIK) utvrdila je i proglasila izbornu listu Pravda za sve – Vladimir Leposavić, za predstojeće parlamentarne izbore.

Leposavić je nakon predaje liste rekao da su organizovani u formi grupe građana.

On je naveo da je jako važno i da su ponosni na to da je to prvi put u istoriji Crne Gore da je jedna grupa građana podnijela listu za parlamentarne izbore.

Parlamentarni izbori zakazani su za 11. jun, a rok za predaju izbornih listi ističe u utorak u ponoć.

