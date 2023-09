Povećana oblačnost, do 30 stepeni

Na sjeveru Crne Gore jutros povećana oblačnost. Ponegdje može biti malo kiše, a po kotlinama i magle. Tokom dana očekuju se sunčani periodi. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura od 17 do 26 stepeni.

JUG

Na jugu, pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar uglavnom umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura od 28 do 30 stepeni.

MORE, umjereno talasasto, do talasasto. Vjetar sjeveroistočni, a tokom dana i sjeverozapadni, umjeren do jak. Temperatura mora od 23 do 24 stepena.

Na sjeveru, u srijedu i četvrtak suvo uz više sunčanih perioda, a tokom jutara se očekuje magla ili niska oblačnost. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverni, a temperatura bez bitnije promjene.

Na jugu, u srijedu i četvrtak sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, a na moru i sjeverozapadni. Temperatura stepen do dva niža u odnosu na utorak.

Prognoza za Evropu:

Danas će iznad većeg dijela kontinenta biti pretežno ili djelimično sunčano.Ciklon koji je prethodna dva dana zahvatio Apeninsko i Balkansko poluostrvu spušta se prema centralnom Mediteranu, pa će sjutra kiše biti na jugu Italije, u Albaniji i na području Grčke, lokalno i umjerene ili obilne padavine. Ponegdje kiša i duž zapadne obale, naročito na britanskim ostrvima, kao i pojačani i jak južni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 17 stepeni u Helsinkiju do 30 u Tirani.

Prognoza za Balkan:

Stabilizovalo se vrijeme iznad većeg dijela Balkana, tako da će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, dok su se kiša, pljuskovi i grmljavina premjestili na jug i jugoistok Balkana. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjeverni. Temperatura uglavnom od 25 do 30 stepeni.



Interesantni podaci:

25. septembra 1973. godine u Ulcinju izmjerena je najviša temperatura za taj datum na primorju od 32 stepena. A najtopliji 25. septembar u Crnoj Gori bio je 1973. godine sa 33 stepena koliko je bilo u Podgorici.

Izvor-rtcg