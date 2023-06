Povremeno kiša i pljuskovi i na jugu i na sjeveru

U Crnoj Gori danas na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i grmljavinom, prijepodne očekuju se duži periodi suvog vremena. Vjetar ujutru i naveče umjeren ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Temperatura vazduha od 19 do 27 stepeni. Na jugu, prijepodne promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sporadično moguća je kratkotrajna kiša. Popodne nestabilno sa kišom a lokalno i pljuskovi sa grmljavinom.

Vjetar umjeren, ujutru i naveče pojačan ponegdje na udare i jak, sjeveroistočni. U zoni olujno-grmljavinskih oblaka očekuju se kratkotrajno jaki-olujni vjetrovi. Temperatura vazduha do 32 stepena.

More će sjutra biti malo do umjereno talasasto na otvorenom talasasto. Vjetar ujutru i naveče sjeveroistočni umjeren do jak, tokom dana uglavnom sjeverozapadni umjeren do pojačan. Temperatura mora oko 25 stepeni, UV index, vrlo visok, oko 8 UV jedinica.

Na sjeveru, u ponedjeljak i utorak, u jutarnjim satima lokalno sa maglom, tokom dana pretežno sunčano, popodne u planinama pojačan razvoj oblaka sa uslovima za lokalnu kratkotrajnu kišu sa grmljavinom. U ponedjeljak duvaće umjeren, ujutru i naveče pojačan, sjeverni vjetar.

Na jugu, u ponedjeljak i utorak, pretežno sunčano i toplo, u popodnevnim satima u centralnim planinskim predjelima i u regionu Orjena dolaziće do pojačanog razvoja oblaka. U ponedjeljak očekuje se pojačan ponegdje kratkotrajno na udare i jak sjeveroistočni vjetar.

Centralni dio kontinenta biće pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska koji donosi stabilno i sunčano vrijeme. Jugozapadni i zapadni dio biće pod jakim uticajem termobaričkog sistema koji donosi natprosječno toplo vrijeme. Jugoistok i istok Evrope biće pod uticajem visinske barička doline nestabilnosti i slabe ciklogeneze u regionu Jonskog mora koji će na jugoistoku i istoku kontinenta donositi promjenljivo i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Kiša i olujni udari južnog vjetra očekuju se u regionu britanskih ostrva u sklopu islandske atmosferske depresije.

Temperatura vazduha od 20 stepeni u Helsinkiju do topskih 38 u Madridu, a na jugu Španije preko 40 stepeni.

Na Balkanu promjenljive i nestabilne vremenske prilike sa kišom lokalno pljuskovi sa grmljavinom. Zbog jake konvekcije moguće su i kratkotrajne olujno vremenske nepogode. U perifernim zapadnim i dijelovima tokom najvećeg dijela dana pretežno sunčano.

Na istočnoj obali Jadrana pojačani udari Bure. Temperatura vazduha od 35 stepeni u Atini.

Od zanimljivosti izdvajamo: 24. juna 2021. u Podgorici izmjerena je rekordno najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 40,2 stepena, istog dana na sjeveru Crne Gore izmjerene su rekordne temperature za današnji dan od 36 i 35 stepeni koliko je bilo u Beranama i Bijelom Polju.

Izvor-rtcg