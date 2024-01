Povremeno kiša, tokom noći obilnije padavine na jugu

Na sjeveru Crne Gore će biti pretežno oblačno uz kišu, znatno manje kiše po kotlinama na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku. Već od jutra vjetar će biti umjeren do jak, na planinama i s olujnim udarima, južni. Temperatura do 10°C. Na jugu države, pretežno oblačno uz povremenu kišu. U drugom dijelu dana i u noći u srijedu na četvrtak jaka kiša i pljuskovi, očekuju se i oblinije padavine. Vjetar umjeren do jak, na udare i veoma jak, južni. Temperatura do 16°C.

More, umjereno do jače talasasto. Jugo jak, ponegdje će udari biti olujne jačine, i preko 40 čvorova. Temperatura mora 14°C.

Narednih dana, na sjeveru u četvrtak kišovito, manje kiše po kotlinama. Južni vjetar i dalje jak, u drugom dijelu u slabljenju, ipak na planinama još uvijek umjeren. U petak promjenljivo sa mogućom kišom. Vjetar slab, na planinama umjeren, južni. Krajem dana temperatura u padu.

Na jugu, u četvrtak kišovito, moguća je i grmljavina. Nešto manje kiše na krajnjem jugoistoku. Jugo će biti jak i veoma jak, tokom noći u smirivanju. Petak promjenljiv, u jutarnjim satima moguća kiša. Vjetar slab, promjenljivog smjera. I na jugu temperatura u petak krajem dana u padu.

EVROPA

Cikloni sa Atlantika narednih dana najviše utiču na vrijeme u Evropi. Hladna vazdušna masa je iznad centralnog i sjevernog dijela kontinenta pa se će tamo biti snijega. Jug i jugozapad je pod uticajem toplije vazdušne mase, pa će u tim oblastima padati kiša. Najhladnije će biti u kontinentalnoj Skandinaviji, sa temperaturama i ispod -35°C, najtoplije na jugu Italije, do 18°C.

BALKAN

Na Balkanu promjenljivo i kišovito, najviše kiše biće u Istri i sjevernom Jadranu, a u večernjim satima u zaleđu našeg dijela Jadrana. Suvo samo na krajnjem jugu poluostrva. Najhladnije će biti u Bugarskoj, a najtoplije na jugu Albaije i Grčke, do 18°C.

