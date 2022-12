Povremeno pljuskovi i grmljavina, do 18 stepeni

Vjetar južnih smjerova, umjeren do jak, u sjevernim predjelima i na primorju na udare i veoma jak

Danas će biti pretežno oblačno vrijeme, povremeno kiša, pljuskovi, ponegdje i grmljavina. Intenzivnije padavine u južnim i centralnim predjelima, naročito u drugom dijelu dana i tokom noći.

Ponegdje umjerene i obilne padavine se očekuju. Vjetar južnih smjerova, umjeren do jak, u sjevernim predjelima i na primorju na udare i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 7 do 18 stepeni.

Podgorica: Pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima, moguća i grmljavina, naročito krajem dana i tokom noći. Vjetar umjeren do jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 11, najviša dnevna do 15 stepeni.

Izvor-dan.me