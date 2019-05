Poziv na proslavu slave u Manastiru Dubočica

Hramovna slava Manastira u Dubočici proslaviće se, 22. maja ove godine, na ljetnjeg Svetog Nikolu, kome je posvećena manastirska crkva, a koja ove godine puni 454 godine od ponovne izgradnje. U spomen prenosa moštiju svetog oca Nikole iz grada Mira u Likiji u Bari u Italiji, koji je u to vrijeme bio pod pravoslavnim patrijarhom, taj dan slavi se i čudo sv. Nikole nad kraljem srpskim Stefanom Dečanskim, kome je svetitelj povratio vid.

Svetu arhijeresku liturgiju, koja počinje u 9 sati, služiće episkop mileševski Atanasije sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve. Toga dana proslavlja se spomen na čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Pećke, koju je po predanju slikao Sveti apostol i jevanđelist Luka, u Getsimaniji, kraj groba Presvete Bogorodice 48. godine. U Carigradu je čudotvorna ikona bila od 460. do 898. godine, kada je poslata na Krim kada je počelo krštavanje ruskog naroda. Oko 989. godine ikona se nalazila u Velikom Novgorodu, odakle je prenijeta u Nikeju. Od carigradskog patrijarha na blagoslov je dobio Sv. Sava Srpski kada se hirotonisao i donio je u Srbiju, kada je smeštena u patrijaršiju u Peći i odd tada je ova svetinja dobila naziv Pećka Bogorodica.

Manastir u Dubočici je omiljen kod vjernika jer je u njemu služio Sveti Vasilije ostroški, narod smatra da otići tri puta u Dubičicu isto je kao otići jednom pod Ostrog. Izgradnjom termoelektrane i akumulacije Otilovići, od 1978. do 1983. godine, Manastir je premješten na današnju lokaciju. Uz proslavu hramovne slave Manstira, tradicionalni sabori se održavaju za praznike Svetog Vasilija Ostroškog, Svetih apostola Petra i Pavla (Petrovdanu) i Pokrovu Presvete Bogorodice.