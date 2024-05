Poziv za besplatnu radionicu keramike

Iz NVO „Kišobran za sunce“ pozivaju zainteresovane, od 15 do 30 godina, da se prijave za besplatnu radionicu keramike. Sponzor radionice je Ministartstvo kulture i medija Crne Gore.

Rok prijave produžen je do 20.05.2024. zbog prvomajskih i Vaskršnjih praznika. Projekat „MOJ PROZOR U SVIJET OD GLINE DO KERAMIKE

Projekat “Moj prozor u svijet – od gline do keramike” NVO “Kišobran za sunce” iz Pljevalja, je podržan i finansiran od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore na javnom konkursu “Kultura spaja: od amatera do profesionalca”.

„Gledaj svojim očima, a stvaraj djela svojim rukama! Ako si: talentovani mladi umjetnik/ica ili kreativac zainteresovan ZA RAD SA GLINOM kroz: izradu ukrasne keramike, skulptura i zanatske grnčarije; ili planiraš da upišeš Likovnu akademiju ili vajarstvo – imaš priliku da, u BESPLATNIM radionicama , NAUČIŠ ili PRODUBIŠ SVOJA ZNANJA I VJEŠTINE iz ove oblasti uz eminentne stručnjake.

Ovaj projekat ti pruža SLOBODU IZRAZA I SUSRET SA TVOJIM SNOVIMA. Budi dio kreativne i edukativne priče, prijavi se!

Vršimo IZBOR I UPIS 15 POLAZNIKA u BESPLATNU RADIONICU KERAMIKE. Prijave slati na sledeće adrese:

e-mail: nvo.kisobranzasunce@gmail.com

VIBER: 068878973

INSTA DM: unikatni_nakit_crnagora



PRIJAVA TREBA DA SADRŽI:

1. IME

2. PREZIME

3. GODIŠTE

4. RAZLOG ZAŠTO ŽELIŠ UČITI KERAMIKU

Pratite nas na:

fb: nvo.kisobranzasunce

insta: unikatni_nakit_crnagora

web: https://ngoumbrellaforthes.wixsite.com/mysite