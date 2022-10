Prajd nije hir, ne tražimo ništa što nam ne pripada

Deseti Montenegro Prajd biće održan danas u Podgorici, a planirano je da povorka krene sa Trga nezavisnosti. Miloš Knežević iz Kvir Montenegro kazao je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG da će okupljanje početi u 15 sati. Inače, Prajd se ove godine održava pod sloganom „Nema više ali“.

Komentarišući jučerašnje okupljanje u Podgorici, na kojem je izražen protest zbog najavljenog prajda, a na kojem su bili neki ministri i bivši premijer, Knežević kaže da se kao građanin Crne Gore osjećao poražavajuće.

„Ovo je jako poražavajuća situacija za sve nas, to što se juče desilo ne možemo shvatiti kao ozbiljnu politiku, a možemo shvatiti kako jedno poražavajuće stanje za cjelokupno crnogorsko društvo i to sve treba da nas zabrine. Ako imate bivšeg premijera koji je u svojim izlaganjima, dok je još bio na funkciji, branio LGBTIQ prava, sada imamo situaciju da isti on izađe i protestuje protiv njih“, rekao je Knežević.

Kaže kako Prajd nije protest iz hira, već građanski protest kojim žele da poruče da „nema više ‘ali’ za status kvo kad su u pitanju ljudska prava“.

„A onda se desi situacija da imate upravo ministra zdravlja i predsjednika Odbora za manjinska i ljudska prava koji su na kontraprotestu. Poruka je jasna kakvu nam političke elite šalju“, rekao je Knežević.

Podsjetio je da su se prije nekoliko dana desili napadi na LGBT aktiviste, kao i na njihov centar u Podgorici: „Ako to nijesu opomene zašto mi izlazimo na ulice, ne znam šta tu kome ne može biti jasno“.

Inače, u planu je da sa Trga nezavisnosti krenu u pravcu Ulice slobode, zatim bulevarima Svetog Petra Cetinjskog i Stanka Dragojevića, Bokeškom, Zlatarskom, Ulicom Marka Miljanova, te Novaka Miloševa opet nazad do trga.

Izvor-rtcg portal