Pravo glasa 11. juna imaće 542.468 građana

Pravo glasa 11. juna na vanrednim parlamentarnim izborima imaće 542.468 građana, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

„Broj birača u biračkom spisku Crne Gore po kome su održani prethodni izbori 19. marta 2023. godine je 542.154. Broj birača u zaključenom biračkom spisku za prijevremene izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore na dan 31. mart 2023. godine je: 542.468“,istakli su iz MUP-a.

Napomenuli su da se uvid u birački spisak, birač može ostvariti lično, na šalterima područnih jedinica i filijala za upravne poslove, državljanstvo i strance ovog Ministarstva, svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka) u terminu od 08 do 14 sati, uz važeću ličnu kartu ili putnu ispravu (pasoš), osim u Područnoj jedinici za upravne poslove, državljanstvo i strance Podgorica, gdje se uvid u birački spisak, na prethodno naveden način može ostvariti u periodu od 08 do 17 sati“, navode u saopštenju.

„Napomena: Područne jedinice i filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance u svim opštinama, u vrijeme održavanja izbora, tj. u nedjelju, 11. juna 2023. godine, radiće u periodu od 7 do 20 časova, a kako bi građani bili u mogućnosti da preuzmu identifikaciona dokumenta, za čije izdavanje su zahtjev podnijeli u prethodnom periodu“, istakli su u saopštenju.

Naglasili su da birač može izvršiti uvid u birački spisak direktno i preko internet portala www.biraci.me. Na tom portalu, građanin unosom broja lične karte ili pasoša može provjeriti da li je u biračkom spisku i na kojem biračkom mjestu glasa.

„Birači koji posjeduju elektronsku ličnu kartu izdatu nakon 30. marta 2020. godine, uvid u birački spisak mogu izvršiti direktno i preko internet portala https://e.servis.mup.gov.me, upotrebom certifikata za elektronsku identifikaciju koji je ugrađen u elektronsku ličnu kartu“, stoji u saopštenju.

Napominju da je, a kako bi građanin bio u mogućnosti izvršiti uvid u birački spisak na opisan način, neophodno prethodno izvršiti aktivaciju certifikata u elektronskoj ličnoj karti. Uputstvo o načinu aktiviranju certifikata nalazi se na internet stranici https://ca.elk.gov.me

„Uoči održavanja navedenih izbora, Ministarstvo unutrašnjih poslova oformilo je „Call-centar“ sa jedinstvenim brojem 19820. Pozivanjem ovog broja i saopštavanjem ličnih podataka (ime i prezime, datum rođenja i ime roditelja) ili jedinstvenog matičnog broja, građanin će od operatera dobiti informaciju o tome da li je upisan u birački spisak i na kojem biračkom mjestu glasa. Jedinstveni broj 19820 je besplatan i dostupan za sve korisnike mobilne i fiksne telefonije u Crnoj Gori“, stoji u saopštenju MUP-a.

„Call-centar“ MUP-a radiće svakog dana počev od petka, 2. juna 2023. godine, u terminu od 8 do 20 časova, dok će u nedjelju, 11. juna, odnosno na dan održavanja izbora, raditi u periodu od 7 do 20 časova.

