Pravoslavni vjernici proslavili praznik sv. Petke i dva jubileja

U Pljevljima su juče i danas svečano i molitveno proslavljenja dva velika jubileja pravoslavnih vjernika i Srpske pravoslavne crkve – jubilej 80 godina od upokojenja sina ovoga prostora i vremena, svetiješnjega patrijarha Varnave i 90 godina od izgradnje crkve svete Petke, u centru grada. Svetu arhijerejsku liturgiju, provodom slave hrama, služio je vladika Atanasije sa sveštenestvom eparhije mileševske. Crkva i porta hrama bile su pune vjernika koji su sa sveštenstvom u povorci prošli ulicama centra grada uznoseći molitve za zdravlje, mir i napredak. Ove godine je i 15 godina od prve litije gradom, održane nakon Drugog svjetskog rata.

Nakon lomljenja slavskog kolača vladika Atanasije je besjedio o prokrčenom putu koji je doveo do ovoga dana i mjesta, koga su prokrčili oni koje mi danas proslavljamo.

Tajna ličnosti i uspjeha svete Petke i patrijarha Varnave je što su ugodnici Božiji, rekao je vladika Atanasije, jer su položili zemljski ispit pred ljudima i nebeski ispit pred Bogom, jer su živjeli po Božijim zapovjestima.

-Postoje razni standardi, najviše se govore o evropskim, ali nebeski standardi su uzvišeni i zapisani su u jevanđelju. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, kao sebe samoga. Ne čini drugom ono što ne bi želio da tebe čine, žrtvovati se za drugoga- to su Božanski standardi. Patrijarh Varnava je podigao velika zdanja: zgradu Patrijašije SPC, započeo najveći hram na Balkanu Sv. Save. Tajna uspjeha Sv. Petke je što je imala čist um, dušu, srce i cio život je posvetila Gospodu, bližnjima i postizanju vrline. Poslužila je čovječanstvu takvim svojim izborom, jer je Bog svojom silom i blagodaću u njoj prisutan i njene svete mošti su čudotvorne, rekao je vladika Atanasije dodajući da „moramo zapitati sebe, šta mi možemo dopinijeti i učiniti kako da i od nas bude koristi“.

-To je pitanje koje je pred nama sve vrijeme. Na nama je da održimo hram u dobrom stanju i da ga ispunjavamo, da se u njemu prosvećujemo, slušamo sveto Jevanđelje i da po njemu određujemo svoj život, da znamo šta je dobro i korisno. Najbitnije je braćo i sestre, graditi hram svoga bića, sagledati ga i u dobru ga održavati jer u svakom od nas ima dosta da se popravi, dovrši i dosta toga da se razgaradi. Sve što je loše treba da se razgraditi, a to su naši grijesi, poroci, loše navike i trebamo da gradimo boljeg čovjeka. To je teže nego izgraditi hram i zato je poslovica „mi gradimo hram i hram gradi nas“, rekao je Vladika čestitajući slavu uz molitvu da Boga da dobro zdravlje i sreću.

Kumovi ovogodišnje hramovne slave bili su porodica Božidara Jelovca.

Sinoć u Sali Doma Vojske održana je duhovna akdemija, u organizaciji Crkvene opštine pljevaljske, na kojoj je o životu patrijarjha Varnave godvorio dr Zoran Leković.

Opširnije u PV novinama od 1. Novembra 2017.