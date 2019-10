Praznik Pokrov Presvete Bogorodice u Manastiru Dubočica

Pravoslavni vjernici SPC danas su molitveno proslavili praznik Pokrova Presvete Bogorodice, koji se praznuje u znak sjećanja na 1.oktobar 911. godine, događaj koji Crkva danas spominje i praznuje dokazuje samo to postojano pokroviteljstvo Presvete Bogorodice nad rodom hrišćanskim, sjećajući se preslavnog javljanja Gospođe i Carice svijeta, sa svetima, u carigradskoj Vlahernskoj crkvi, koje vidješe sveti Andrej i Epifanije. Bogorodica iznad naroda sa rasprostrtim omoforom na rukama, kao da tom odjećom pokrivaše narod, molila se za sav svijet.

Jeromonah Zosim služio je svetu liturgiju u Manastiru Svetog Nikole u Dubočici, u prepunoj crkvi, i nakon lomljenja slavskog kolača, besjedio je o primjeru Majke pune ljubavi za Sina i rod ljudski, podsjećajući da svaki dan u svom životu osjećamo zaštitničku potporu Bogomajke, koja je tu da nas zastupi,zaštiti i posreduje pred svojim Sinom Gospodom Isusom.

-Pod zaštitom razumijemo svemoćne molitve njene za nas Bogu, koje dostojni čuše u vrijeme viđenja česnog Pokrova njenog: jer se Ona moljaše sa umiljenjem kao Mati Sinu svome i Tvorcu, izgovarajući u molitvi riječi samilosne i svemilostive, i govoreći: Care Nebesni, primi svakog čovjeka koji slavi Tebe i priziva presveto ime Tvoje na svakom mjestu; – i gde se spominje ime Tvoje, to mjesto osveti; proslavi one koji proslavljaju Tebe i s ljubavlju počituju mene, Mater Tvoju, primajući svaku molitvu njihovu i zavjete, i izbavljajući ih od svih nevolja i zala. Svih tih Svetih molitve za nas k Bogu jesu kao strijele silnih koje su u stanju prognati sve pukove demona. Zna Prečista Gospođa Bogorodica da je život naš na zemlji rat: jer protiv nas ratuje vrag sa svima svojima silama; on je krenuo na nas sve svoje pukove i opkolio nas svima svojim legionima, po reči psalmopjevca: Opkoliše nas psi mnogi, čete zlikovaca kruže oko nas; razvališe na nas usta svoja, kao lav koji je gladan lova i riče (Ps. 21, 17. 14). Toga radi i Nebeska Carica, želeći nam pomoći, krenu protiv vraga našeg sve Nebeske Sile, pozva proroke i apostole, sabra mučenike i devstvenike, sakupi prepodobne i pravedne, i sa njima dođe da nam pomogne, da nas okruži silnom vojskom, i da nam da pobedu nad neprijateljima: Jer se njome odnose pobede, njome obaraju neprijatelji“.O Presveta Djevo, potrebuju tvoj milostivi pokrov. Pokrivaj nas, zakriljuj nas u sve dane života našeg, a naročito u ljuti dan kada se duša bude razlučivala od tela. Dođi nam u pomoć i zakrili nas od vazdušnih duhova zla podnebesnog; a u dan Strašnoga suda sakrij nas u tajnom skrovištu Pokrova tvoga! Amin, navodi se u žitju svetih za današnji dan.

Mati Magdalina i sestra Epistima pripremile su slavski ručak za sve prisutne.